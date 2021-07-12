"Пока залатают – созреют": на Киевщине люди высадили деревья вишни в дорожных ямах

Саженцы вишен, которые высадили в ямах на дороге под Киевом / Скриншот из видео

Жители Броварского района Киевской области сами "отремонтировали" себе трассу. На перекрестке в селе Селище они засыпали ямы почвой и высадили в них саженцы вишни.

Такую акцию крестьяне провели с целью обратить внимание местных и государственных структур к разрушенному асфальту. Как пишет "Обозреватель", люди неоднократно обращались в местный совет с просьбой отремонтировать дорогу, однако пока без толку.

Судя по ролику, опубликованным одним из местных жителей, в селе Селище образовалось около десятка глубоких ям, которые коммунальщики долгое время не латали. Теперь водители могут издалека заметить проблемный участок и объехать выбоины без вреда для автомобилей, пока другие бездействуют.

"Большое спасибо нашему государству. В вот таких ямах мы посадили вишенки. Я думаю, пока ямы полатают, вишенки созреют. Спасибо вам, дай вам счастья здоровья, полкило вишенок с меня", – высказался автор видеоролика.

Ранее оригинальный "ремонт" провели в Соломенском районе столицы. Люди застелили ямы на дороге старыми коврами.

В Запорожье, в жилом массиве Бабурка, одну из ям в асфальте на дороге засыпали слепками человеческих челюстей. Происхождение слепков неизвестно – скорей всего, ранее они находились на хранении в какой-то запорожской стоматологической клинике. На них даже остались имена пациентов и дата снятия слепка.