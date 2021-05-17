В Киевской области парень оставил записку и сиганул с моста

Парень сбросился с моста в Киевской области / Голос

В Фастовском районе Киевской области в понедельник, 17 мая, исчез 15-летний парень. При этом он оставил записку, в которой писал том, что намерен совершить самоубийство, пишет Голос.

Родители немедленно подняли тревогу, и правоохранители приступили к поискам подростка, для которых использовали даже аэроразведку. Между тем юноша добрался до столицы и там бросился с моста (с какого именно, не уточняется). При падении парень выжил.

Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.

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