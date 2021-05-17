В Киевской области парень оставил записку и сиганул с моста

Родители немедленно подняли тревогу, и правоохранители приступили к поискам подростка, для которых использовали даже аэроразведка.
В Фастовском районе Киевской области в понедельник, 17 мая, исчез 15-летний парень. При этом он оставил записку, в которой писал том, что намерен совершить самоубийство, пишет Голос.
Родители немедленно подняли тревогу, и правоохранители приступили к поискам подростка, для которых использовали даже аэроразведку. Между тем юноша добрался до столицы и там бросился с моста (с какого именно, не уточняется). При падении парень выжил.
Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.
Напомним, ранее сообщалось:
- В Днепре мужчина бросался под колеса автомобилей, садился на дорогу и хотел спрыгнуть с моста, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить трагедию.
- Ранее пограничникам удалось спасти мужчину, который прыгнул с моста в Закарпатье. Сотрудники Мукачевского отряда пограничников заметили, как по реке Тиса человека без сознания уносит в сторону украино-венгерской границы. Выяснилось, что 28-летний житель Закарпатья прыгнул с моста, получил травму, после чего не справился с течением реки.
- В Киевской области в Вышгороде совершил самоубийство 14-летний подросток. Как сообщают копы, произошло после того, как в соцсети опубликовал видео боевых патронов и заявил о намерении их подорвать. Накануне мама мальчика забила тревогу после того, как сын ушел на занятие в музыкальную школу, но так там и не появился и к тому же перестал отвечать на телефонные звонки
Автор: Екатерина Трохимчук