УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киевской области парень оставил записку и сиганул с моста

17 мая 2021, 19:04
Прослушать новость
Остановить

Родители немедленно подняли тревогу, и правоохранители приступили к поискам подростка, для которых использовали даже аэроразведка.

Парень сбросился с моста в Киевской области / Голос

В Фастовском районе Киевской области в понедельник, 17 мая, исчез 15-летний парень. При этом он оставил записку, в которой писал том, что намерен совершить самоубийство, пишет Голос.

Родители немедленно подняли тревогу, и правоохранители приступили к поискам подростка, для которых использовали даже аэроразведку. Между тем юноша добрался до столицы и там бросился с моста (с какого именно, не уточняется). При падении парень выжил.

Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Напомним, ранее сообщалось:

  • В Днепре мужчина бросался под колеса автомобилей, садился на дорогу и хотел спрыгнуть с моста, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить трагедию.
  • Ранее пограничникам удалось спасти мужчину, который прыгнул с моста в Закарпатье. Сотрудники Мукачевского отряда пограничников заметили, как по реке Тиса человека без сознания уносит в сторону украино-венгерской границы. Выяснилось, что 28-летний житель Закарпатья прыгнул с моста, получил травму, после чего не справился с течением реки.
  • В Киевской области в Вышгороде совершил самоубийство 14-летний подросток. Как сообщают копы, произошло после того, как в соцсети опубликовал видео боевых патронов и заявил о намерении их подорвать. Накануне мама мальчика забила тревогу после того, как сын ушел на занятие в музыкальную школу, но так там и не появился и к тому же перестал отвечать на телефонные звонки

новости Киева мост Киевская область самоубийство
Сейчас вы просматриваете новость «В Киевской области парень оставил записку и сиганул с моста». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Симптомы деменции: две проблемы с деньгами, указывающие на то, что вы, возможно, на ранних стадияхСимптомы деменции: две проблемы с деньгами, указывающие на то, что вы, возможно, на ранних стадиях "Я была несчастна": Слава рассказала об изменах Дзидзьо"Я была несчастна": Слава рассказала об изменах Дзидзьо Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 мая 2021 года: угрозы, и как не сгореть от стыдаГороскоп всех знаков Зодиака на 14 мая 2021 года: угрозы, и как не сгореть от стыда Зеленский оценил дело Медведчука и намекнул, кто будет следующимЗеленский оценил дело Медведчука и намекнул, кто будет следующим «Медведчук пойдет по трупам»: всплыла скандальная история из прошлого кума Путина"Медведчук пойдет по трупам": всплыла скандальная история из прошлого кума Путина

Последние новости

20:29
Одиозная нардеп Третьякова опозорилась из-за английского языка
20:23
Израиль атаковал и мощно ударил по штабу службы внутренней безопасности ХАМАС Видео
20:18
СМИ узнали, с кем Медведчуку суд запретил общаться Видео
20:02
"Слуги народа" определились с кандидатурой министра инфраструктуры Видео
19:52
Гороскоп на завтра 18 мая 2021 всех знаков Зодиака: роковое совпадение и полный фарт Видео
Реклама
19:35
Профсоюз работников здравоохранения призвал ВР не голосовать за отставку Степанова
19:33
Эскалация между Газой и Израилем выгодна обеим сторонам мнение
19:33
Цены на электроэнергию рекордно взлетят: что ждет украинцев Видео
19:18
Сбил детей "вдрабадан" пьяный после ссоры: СМИ узнали подробности смертельного ДТП на Луганщине
19:04
В Киевской области парень оставил записку и сиганул с моста Видео
19:02
Инфекционист предупредила украинцев о новой эмидемии Видео
18:35
"Семейный врач отморозилась": на Волыни умерла девочка, которой не исполнилось и 2 года
18:27
ВНО-2021: что делать участнику с позитивным COVID-тестом
18:23
София Ротару продает свою VIP-гостиницу в аннексированном Крыму
17:59
Комитет ВР отказался отправлять Степанова в отставку Видео
17:53
На Запорожскую область обрушился огромный град и устроил "армагеддон" Видео
17:50
Как десятки тысяч Эйфелевых башен: за 15 лет украинский металлургический гигант произвел свыше 140 миллионов тонн стали
17:19
Шмыгаль назвал важную причину отставки Степанова Видео
17:01
"Cвященный орган": менеджер Укрпочты разворошила Сеть постом о сексе
17:01
Названы причины и признаки низкого кровяного давления Видео
Реклама
16:57
Синоптик рассказала, когда Украину разогреет до +32 градусов жары Видео
16:45
Семенченко очутился в реанимации перед судом по громкому делу Видео
16:40
Вещи, которые нужно выбросить из дома после 50 лет Видео
16:38
Viva Awards 2021: назвали победителей популярной украинской премии
16:26
Чем закончится бунт АЗС и ждать ли дефицита бензина
16:26
Блинкен резко высказался о России и заявил об угрозе для Европы Видео
16:10
Представительница России на Евровидении 2021 высказалась о Go-A и конфликте с Украиной Видео
16:10
Что будет, если дело Медведчука развалится в судах и закончится ничем мнение
16:02
Шашлык из рыбы на мангале: невероятно простой и вкусный рецепт Видео
15:52
Степанов на пороге отставки записал откровенное видео о "подковерных играх" Видео
15:52
Весеннее обострение: Кива сравнил себя со Скоропадским и пригрозил советнику Авакова Видео
15:41
"Автомагистраль-Юг" завершает "Большую стройку" двухуровневых развязок и моста на новой трассе Н-31
15:31
"Смертельный отдых": стали известны причины гибели пары студентов сумского вуза
15:18
Звезда Папика Даша Петрожицкая удивительно сменила образ - яркие фото
14:56
От прописки до водительских прав: приложение Дія масштабно обновило сервисы Видео
14:54
Спикер Путина нажаловался на Украину и высказался о диалоге с Киевом Видео
14:49
Сообразили на троих: Украина, Грузия и Молдова создали альянс, чтобы вступить в ЕС Видео
14:42
Дочь Поляковой в школе похвасталась смелым нарядом для взрослых
14:42
В моде белые брюки, в которых можно выглядеть непринужденно и стильно одновременно Фото Видео
14:16
В Слуге народа сообщили, когда Рада может назначить новых министров
Реклама
13:49
Строительство Северного потока-2 на финишной прямой: в ФРГ сделали важное заявление Видео
13:31
"Метинвест" к 15-летию компании запустил проект о своих достижениях
13:20
Названа дата большой пресс-конференции Зеленского: о чем будет говорить президент Видео
13:15
Адвокат рассказал, что не так с обращением Чауса и объяснил "привет Порошенко" Видео
13:04
Украина попала в топ-10 турнирной таблицы Евровидения накануне выступления
13:00
ЧП в столичной подземке: на станции Арсенальная под поезд попал пассажир
12:51
У Путина ответили на инициативу Киева обменять Медведчука на заключенных в РФ украинцев Видео
12:38
Никаких справок в очередях: Зеленский назвал дату отказа госорганов от бумажной волокиты Видео
12:30
Назвали имя победительницы конкурса Мисс Вселенная 2020
12:28
Тимошенко появилась в Раде с новой прической и в стильном платье Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять