Замах на Шефіра: в МВС почали спецоперацію та повідомили нові подробиці

На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції / УНІАН

У середу, 22 вересня, в Київській області стріляли в автомобіль першого помічника президента України Володимира Зеленського. Поранений водій машини. Інцидент стався близько 10 години ранку недалеко від села Лісники.

За інформацією МВС, в автомобіль потрапило понад 10 куль. Поранений водій. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. Також проводиться спеціальна поліцейська операція з розшуку зловмисників.

"Всіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, просимо повідомляти в поліцію на 102", — повідомили в поліції.

Замах на Шефіра: що відомо

Сам помічник президента не постраждав. Нападників шукають. Правоохоронці ввели спецоперацію"Сирена".

Про те, що на радника президента було скоєно напад, повідомив і нардеп Шевченко. За його словами, водій політика - при смерті.

"Водій отримав три кулі. Зараз перебуває в реанімації у важкому стані. Шефір живий, не поранений", - сказав нардеп.



Раніше ми повідомляли, що на Гаїті вночі 7 червня у своїй резиденції був убитий президент країни Жовенель Моіз. Також була поранена дружина президента. Після вбивства президента виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф оголосив у країні"облогове становище".