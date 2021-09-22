Покушение на Шефира: в МВД начали спецоперацию и сообщили новые подробности

На месте работают следственно-оперативные группы полиции / УНИАН

В среду, 22 сентября, в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. Ранен водитель машины. Инцидент произошел около 10 часов утра недалеко от села Лесники.

По информации МВД, в автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Также проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.

"Всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух граждан Украины, просим сообщать в полицию на 102", — сообщили в полиции.

Покушение на Шефира: что известно

Сам помощник президента не пострадал. Нападающих ищут. Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".

О том, что на советника президента было совершено нападение, сообщил и нардеп Шевченко. По его словам, водитель политика - при смерти.

"Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен", — сказал нардеп.



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