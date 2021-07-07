Президент Гаити Жовенель Моиз застрелен в собственной резиденции

Убит президент Гаити Жовенель Моиз / Associated Press

Президент Гаити Жовенель Моиз погиб при нападении преступников, проникших в его резиденцию в ночь на 7 июля. Неизвестные проникли в дом и застрелили его; также ранена жена президента.

"Сегодня в час ночи, 7 июля, группа неизвестных лиц, говоривших на испанском и английском языках, совершила убийство президента республики. Президент умер от ран", – говорится в заявлении премьер-министра страны Клода Жозефа.

Нападение на дом Жовенеля Моиза

Группа злоумышленников напала на частную резиденцию президента Гаити в столице Порт-о-Пренсе. Кто именно совершил нападение, в заявлении не уточняется, но известно, что преступники говорили по-испански (официальные языки Гаити – гаитянский креольский и французский).

Злоумышленники смертельно ранили президента Гаити огнестрельным выстрелом. В результате нападения была ранена первая леди Мартина Моиз, которой оказывается медицинская помощь. Пока нет информации о ее состоянии здоровья, сообщают лишь, что жена президента выжила.

Жозеф осудил убийство, назвав его "отвратительным, бесчеловечным и варварским". Он сообщил, что взял на себя исполнение обязанностей президента страны. Жозеф также призвал к спокойствию и сказал, что полиция и армия будут поддерживать порядок в стране, и что ситуация с безопасностью находится под контролем. Впрочем, пока не сообщается, задержаны ли нападавшие.

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Что известно о Жовенеля Моиза:

Глава государства родился на Гаити, ему было 53 года.

Родом из обычной гаитянской семьи: его отец – Этьен Моиз, был фермером и торговцем, мать Люсия Бруно – швея.

В 2004 был членом Палаты Торговли и Промышленности Северо-Западного Департамента, а вскоре ее председателем и генеральным секретарем

В 2015 году президент Гаити Мишель Мартейи назначил Жовенеля Моиза кандидатом от собственной партии для участия в президентских выборах в октябре 2015 года.

Моиз выиграл в первом туре, однако победителем сразу не стал. Оппозиционные силы заявили о фальсификациях, а специальная комиссия назначила повторное голосование.

В конце концов со второй попытки Моиз выиграл выборы и стал главой Гаити в феврале 2017 года.