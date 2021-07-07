Президент Гаити Жовенель Моиз застрелен в собственной резиденции

Во время нападения также пострадала первая леди Мартина Моиз, получившая огнестрельное ранение.
Президент Гаити Жовенель Моиз погиб при нападении преступников, проникших в его резиденцию в ночь на 7 июля. Неизвестные проникли в дом и застрелили его; также ранена жена президента.
"Сегодня в час ночи, 7 июля, группа неизвестных лиц, говоривших на испанском и английском языках, совершила убийство президента республики. Президент умер от ран", – говорится в заявлении премьер-министра страны Клода Жозефа.
Нападение на дом Жовенеля Моиза
Группа злоумышленников напала на частную резиденцию президента Гаити в столице Порт-о-Пренсе. Кто именно совершил нападение, в заявлении не уточняется, но известно, что преступники говорили по-испански (официальные языки Гаити – гаитянский креольский и французский).
Злоумышленники смертельно ранили президента Гаити огнестрельным выстрелом. В результате нападения была ранена первая леди Мартина Моиз, которой оказывается медицинская помощь. Пока нет информации о ее состоянии здоровья, сообщают лишь, что жена президента выжила.
Жозеф осудил убийство, назвав его "отвратительным, бесчеловечным и варварским". Он сообщил, что взял на себя исполнение обязанностей президента страны. Жозеф также призвал к спокойствию и сказал, что полиция и армия будут поддерживать порядок в стране, и что ситуация с безопасностью находится под контролем. Впрочем, пока не сообщается, задержаны ли нападавшие.
Что известно о Жовенеля Моиза:
- Глава государства родился на Гаити, ему было 53 года.
- Родом из обычной гаитянской семьи: его отец – Этьен Моиз, был фермером и торговцем, мать Люсия Бруно – швея.
- В 2004 был членом Палаты Торговли и Промышленности Северо-Западного Департамента, а вскоре ее председателем и генеральным секретарем
- В 2015 году президент Гаити Мишель Мартейи назначил Жовенеля Моиза кандидатом от собственной партии для участия в президентских выборах в октябре 2015 года.
- Моиз выиграл в первом туре, однако победителем сразу не стал. Оппозиционные силы заявили о фальсификациях, а специальная комиссия назначила повторное голосование.
- В конце концов со второй попытки Моиз выиграл выборы и стал главой Гаити в феврале 2017 года.
Республика Гаити
Гаити – одна из самых бедных и нестабильных стран мира. Является самой бедной страной Северной и Южной Америки. Государство постоянно страдает от голода, стихийных бедствий и государственных переворотов, передает Википедия.
В 2018 году в стране прошли протесты из-за правления Моиза. Противники президента винили его в росте инфляции, коррумпированности чиновников и ухудшении ситуации в экономике.