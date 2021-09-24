"Політ нормальний": як почувається Макс - перша дитина в Україні, якій пересадили серце

В Україні вперше провели трансплантацію серця дитині / Фото facebook.com/irina.zaslavets

13-річний Максим - перша дитина в Україні, якій зробили пересадку серця, розповів про свій стан і поділився, що мріє скоріше повернутися додому.

За словами хлопчика, він почувається набагато краще, про це він написав на сторінці в Instagram.

"Другий день з новим серцем! Почуваюся краще", - йдеться у повідомленні.

Засновниця ГО Всеукраїнська платформа донорства iDonor Ірина Заславець також написала про самопочуття хлопчика.

"Друзі, знайомтеся! Це Макс. І він-герой! В його грудях вже другу добу б'ється донорське серце. Макс першим серед дітей отримав його в Україні!", - написала вона у Facebook.

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Заславець зазначила, що Максим вже піднявся на ноги: "Каже, політ нормальний. Мрія - швидше повернутися додому".

Нагадаємо, 21 вересня стало відомо, що лікарі провели складну операцію з пересадці серця 13-річному хлопцеві з села Зарудці Волинської області. Він хворів з липня 2021 року. Останній місяць дитина перебувала в реанімації. Стан хлопчика був критичним, рахунок йшов на дні.

Орган йому пересаджував директор Інституту серця Борис Тодуров з Гаврилом Ковтуном і лікарем дитини Віталієм Петровим.

Донором органів став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Його сім'я дала згоду на забір органів.

Того ж дня у Львівській лікарні була проведена і операція з пересадки легенів 56-річному львів'янину. Чоловік понад 10 років мав хронічну хворобу легенів, останні чотири роки майже не виходив з квартири, був киснезалежним. Без нових легенів він прожив би не більше декількох місяців.