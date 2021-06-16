Повні зали на концертах і в кіно: Кабмін по-максимуму пом'якшив карантин в Україні

Кабмін по-максимуму пом'якшив карантин в Україні / УНІАН

З 16 червня вся територія України знаходиться в оновленій коронавірусній " зеленій зоні". Відповідне рішення ухвалив уряд на черговому засіданні. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Facebook.

Відповідно до рішення, пише чиновник, проведення масових заходів (культурних, розважальних, релігійних, рекламних) у приміщеннях дозволяється зі 100% наповненням. Без обмеження дистанції між присутніми. Однак учасники та організатори заходів повинні використовувати захисні маски або респіратори.

Якщо ж всі присутні мають негативні результати тесту на COVID-19, який зроблений не більше ніж за 72 години, або документ повного курсу вакцинації, маски не потрібні.

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Нагадаємо, раніше всі регіони нашої країни станом на 9 червня стали зеленими.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що карантин необхідно продовжити, оскільки вірус ще не подоланий. Глава МОЗ зазначав, що повинні працювати такі головні протиепідемічні обмеження – носіння масок в громадських будівлях і в транспорті, дотримання дистанції і гігієна рук.

В Україні карантин вже не раз продовжували, востаннє - до 30 червня.

Останнє рішення Кабміну- карантин діятиме до кінця серпня 2021 року.