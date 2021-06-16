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Полные залы на концертах и в кино: Кабмин по-максимуму смягчил карантин в Украине

16 июня 2021, 15:58
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Теперь проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных) в помещениях разрешается со 100% наполнением - без дистанции.

Кинотеатр
Кабмин по-максимуму смягчил карантин в Украине/ УНИАН

С 16 июня вся территория Украины находится в обновленной коронавирусной "зеленой зоне". Соответствующее решение приняло правительство на очередном заседании.Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.

В соответствии с решением, пишет чиновник, проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных) в помещениях разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими. Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.

Если же все присутствующие имеют отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или документ полного курса вакцинации, маски не нужны.

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Напомним, ранее все регионы нашей страны по состоянию на 9 июня стали зелеными.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что карантин необходимо продлить, поскольку вирус еще не преодолен. Глава Минздрава отмечал, что должны работать такие главные противоэпидемические ограничения – ношение масок в общественных зданиях и в транспорте, соблюдение дистанции и гигиена рук.

В Украине карантин уже не раз продляли, в последний раз – до 30 июня.

Последнее решение Кабмина - карантин будет действовать до конца августа 2021 года.

Александр Ткаченко новости Украины зоны карантина
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