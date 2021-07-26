Помічниця Леоніда Кравчука розповіла про стан здоров'я першого президента

Леонід Кравчук в реанімації / УНІАН

Перший президент України і глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук наприкінці червня переніс операцію на серці. Зараз він знаходиться на апараті штучного дихання.

Цю інформацію підтвердила помічниця Леоніда Кравчука Оксана Сибірцева, повідомляє zn.ua.

За її словами, Кравчук перебуває в реанімації після термінової операції на серці.

"Поки без змін, він у реанімації. Приєднаний до апарату штучного дихання. Це була дуже складна операція", - говорить Сибірцева.

Вона зазначила, що операцію Кравчуку потрібно було проводити терміново.

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"Оперувати потрібно було терміново ... він не говорить і не спілкується ні з ким. До реанімації ніхто не має доступу. Але ми всі віримо в краще", - повідомила вона.

У свою чергу, в Офісі президента і української делегації в ТКГ стан Кравчука не коментують - заявили тільки, що він відновлюється після операції, а заміна його посади поки не розглядається.

Як пише видання APnews джерело повідомило, що динаміка одужання є, але вона поки дуже повільна і лікарі поки не дають коментарів.

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"Так і є. Леонід Макарович дійсно знаходиться в реанімації, йому була проведена складна операція, яку потрібно було терміново робити. Це операція на серці і не тільки. І після операції він досі перебуває в реанімації на ШВЛ. Дуже-дуже поступово, дуже повільна динаміка одужання. Поки ніхто нічого не коментує, ні лікарі, ніхто", - повідомило джерело.

Нагадаємо, Леоніда Кравчука прооперували ще 29 червня. Через це він вперше за багато років пропустив урочисте засідання Верховної Ради, проведене з нагоди Дня Конституції.

Про проведену операцію розповів представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Водночас він зазначив, що політик просив його не коментувати нічого, крім самого факту хірургічного втручання.