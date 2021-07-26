Помощница Леонида Кравчука рассказала о тяжелом состоянии первого президента

Леонид Кравчук в реанимации / УНИАН

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в конце июня перенес операцию на сердце. Сейчас он находится на аппарате искусственного дыхания.

Эту информацию подтвердила помощница Леонида Кравчука Оксана Сибирцева, сообщает zn.ua.

По ее словам, Кравчук находится в реанимации после срочной операции на сердце.

"Пока без изменений, он в реанимации. Подсоединен к аппарату искусственного дыхания. Это была очень сложная операция", - говорит Сибирцева.

Она отметила, что операцию Кравчуку нужно было проводить срочно.

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"Оперировать нужно было срочно… Он не говорит и не общается ни с кем. В реанимацию никто не имеет доступа. Но мы все верим в лучшее", – сообщила она.

В свою очередь, в Офисе президента и украинской делегации в ТКГ состояние Кравчука не комментируют – заявили только, что он восстанавливается после операции, а замена его должности пока не рассматривается.

Как пишет издание APnews источник сообщил, что динамика выздоровления есть, но она пока очень медленная и врачи пока не дают комментариев.

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"Так и есть. Леонид Макарович действительно находится в реанимации, ему была проведена сложная операция, которую нужно было срочно делать. Это операция на сердце и не только. И после операции он до сих пор находится в реанимации на ИВЛ. Очень-очень постепенно, очень медленная динамика выздоровления. Пока никто ничего не комментирует, ни врачи, никто", - сообщил источник.

Напомним, Леонида Кравчука прооперировали еще 29 июня. Из-за этого он впервые за много лет пропустил торжественное заседание Верховной Рады, проведенное по случаю Дня Конституции.

О проведенной операции рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. В то же время он отметил, что политик просил его не комментировать ничего, кроме самого факта хирургического вмешательства.