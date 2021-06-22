Популярний український блогер вляпався у скандал, відібравши у дитини подарований iPhone / скріншот з відео

Український блогер Олександр Волошин (voloshyn_xx) на вулиці подарував дитині IPhone заради відео і зажадав його назад, вимкнувши камеру. За словами мами дівчинки, після цього він почав пропонувати їй дві тисячі гривень, щоб вони нікому не говорили про те, що сталося насправді.

"Моя донька постійно його дивиться в TikTok, розповідає історії всім друзям і тут він підійшов до нас на вулиці. Ви уявляєте, наскільки вона була рада бачити Наживо свого кумира? Він подарував подарунок - айфон!" - цитує маму "Київ Оперативний".

Жінка зазначила, що після цього він почав забирати подарунок і пропонувати гроші, щоб про це нікому не говорили.

"Просто уявіть шок і розчарування моєї дитини! У людини просто немає совісті і нічого святого. Як так можна чинити з дитиною?!" - йдеться у повідомленні.

"Дівчино, мені треба забрати цей телефон, тому що це реквізит. Мені потрібно забрати телефон, ви можете мені віддати, будь ласка. Я вам за це дам два дві тисячі гривень", – говорив Волошин, забираючи телефон у дівчинки.

Варто відзначити, що зараз сторінка блогера недоступна.

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