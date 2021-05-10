Спроба вбивства Лукашенка: Мінськ терміново звернувся до Києва

Олександр Лукашенко / УНІАН

Глава КДБ Білорусі Іван Тертель розповів про розслідування підготовки замаху на Олександра Лукашенка і збройного перевороту.

Як підкреслив він у коментарі Sputnik, з КДБ "направили запити до Сполучених Штатів, Литви та України. У них вказані всі подробиці, зазначено все, що необхідно з'ясувати на території цих держав вичерпно".

"Ми чекаємо від наших американських партнерів відповідні відповіді. Сподіваємося, що вони будуть. Крім того, запросили екстрадицію даних осіб на свою територію для того, щоб дати їм правову оцінку відповідно до нашого законодавства", - говорить Тертель.

Глава КДБ Білорусі підкреслив, що в США нібито знаходяться особи, причетні до підготовки замаху і держперевороту, запити на екстрадицію яких вже направлені.

Крім того, в Литву і Україну також направлені запити на екстрадицію підозрюваних у спробі перевороту, сказав він.

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Спроба замаху на Лукашенка - про що повідомлялося раніше: