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Спроба вбивства Лукашенка: Мінськ терміново звернувся до Києва

10 травня 2021, 16:35

У США нібито перебувають особи, причетні до підготовки замаху і держперевороту, заявив Іван Тертель.

КДБ розслідує спробу замаху на Лукашенка
Олександр Лукашенко / УНІАН

Глава КДБ Білорусі Іван Тертель розповів про розслідування підготовки замаху на Олександра Лукашенка і збройного перевороту.

Як підкреслив він у коментарі Sputnik, з КДБ "направили запити до Сполучених Штатів, Литви та України. У них вказані всі подробиці, зазначено все, що необхідно з'ясувати на території цих держав вичерпно".

"Ми чекаємо від наших американських партнерів відповідні відповіді. Сподіваємося, що вони будуть. Крім того, запросили екстрадицію даних осіб на свою територію для того, щоб дати їм правову оцінку відповідно до нашого законодавства", - говорить Тертель.

Глава КДБ Білорусі підкреслив, що в США нібито знаходяться особи, причетні до підготовки замаху і держперевороту, запити на екстрадицію яких вже направлені.

Крім того, в Литву і Україну також направлені запити на екстрадицію підозрюваних у спробі перевороту, сказав він.

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Спроба замаху на Лукашенка - про що повідомлялося раніше:

  • Олександр Лукашенко заявив про підготовку на нього і синів замах, в якому замішані в тому числі іноземні спецслужби.
  • За його словами, в Білорусі не вдалася спроба організувати спочатку заколот, а після цього "повзучий переворот".
  • Він каже, що учасників підготовки замаху, які прибули з США, затримали в Москві.
  • Як розповів в ефірі держканалу ОНТ голова КДБ Білорусі Іван Тертель в результаті операції вдалося запобігти спробам "збройного заколоту" в Білорусі. Ці події нібито були заплановані на червень-липень цього року.
  • У свою чергу в ФСБ заявили, що знайшли "український слід" у спробі замаху на Лукашенка.
Олександр Лукашенко новини Білорусі
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