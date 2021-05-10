Попытка убийства Лукашенко: Минск срочно обратился к Киеву

В США якобы находятся лица, причастные к подготовке покушения и госпереворота, заявил Иван Тертель.
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель рассказал о расследовании подготовки покушения на Александра Лукашенко и вооруженного переворота.
Как подчеркнул он в комментарии Sputnik, из КГБ "направили запросы в Соединенные Штаты, Литву и Украину. В них указаны все подробности, указано все, что необходимо выяснить на территории этих государств исчерпывающе".
"Мы ждем от наших американских партнеров соответствующие ответы. Надеемся, что они будут. Кроме того, запросили экстрадицию данных лиц на свою территорию для того, чтобы дать им правовую оценку в соответствии с нашим законодательством", - говорит Тертель.
Глава КГБ Беларуси подчеркнул, что в США якобы находятся лица, причастные к подготовке покушения и госпереворота, запросы на экстрадицию которых уже направлены.
Кроме того, в Литву и Украину также направлены запросы на экстрадицию подозреваемых в попытке переворота, сказал он.
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Попытка покушения на Лукашенко - о чем сообщалось ранее:
- Александр Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении, в котором замешаны в том числе иностранные спецслужбы.
- По его словам, в Беларуси не удалась попытка организовать сначала мятеж, а после этого "ползучий переворот".
- Он говорит, что участников подготовки покушения, которые прибыли из США, задержали в Москве.
- Как рассказал в эфире госканала ОНТ председатель КГБ Беларуси Иван Тертель в результате операции удалось предотвратить попытки "вооруженного мятежа" в Беларуси. Эти события якобы были запланированы на июнь-июль этого года.
- В свою очередь в ФСБ заявили, что нашли "украинский след" в попытке покушения на Лукашенко.