Попытка убийства Лукашенко: Минск срочно обратился к Киеву

Александр Лукашенко / УНИАН

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель рассказал о расследовании подготовки покушения на Александра Лукашенко и вооруженного переворота.

Как подчеркнул он в комментарии Sputnik, из КГБ "направили запросы в Соединенные Штаты, Литву и Украину. В них указаны все подробности, указано все, что необходимо выяснить на территории этих государств исчерпывающе".

"Мы ждем от наших американских партнеров соответствующие ответы. Надеемся, что они будут. Кроме того, запросили экстрадицию данных лиц на свою территорию для того, чтобы дать им правовую оценку в соответствии с нашим законодательством", - говорит Тертель.

Глава КГБ Беларуси подчеркнул, что в США якобы находятся лица, причастные к подготовке покушения и госпереворота, запросы на экстрадицию которых уже направлены.

Кроме того, в Литву и Украину также направлены запросы на экстрадицию подозреваемых в попытке переворота, сказал он.

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Попытка покушения на Лукашенко - о чем сообщалось ранее: