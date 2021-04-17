Лукашенко обвинил США в попытке его убийства и пригрозил "страшной резней"

Александр Лукашенко / Reuters

Александр Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении, в котором замешаны в том числе иностранные спецслужбы.

По его словам, в Беларуси не удалась попытка организовать сначала мятеж, а после этого "ползучий переворот", сообщает Белта.

"В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал… Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения", заявил Лукашенко.

Он говорит, что участников подготовки покушения, которые прибыли из США, задержали в Москве.

"Не дай бог они прикоснутся к моим детям, которые вообще непричастны к этому! Не дай бог, не только к моим, но и вашим! Понимаете, я терпел, все ждал, красные линии рисовал для себя, отодвигал. А сейчас мы их будем мочить так, что им мало не покажется ... Это будет страшная резня", - добавил Лукашенко.

Как рассказал в эфире госканала ОНТ председатель КГБ Беларуси Иван Тертель в результате операции удалось предотвратить попытки "вооруженного мятежа" в Беларуси. Эти события якобы были запланированы на июнь-июль этого года.

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