В ФСБ нашли "украинский след" в попытке покушения на Лукашенко

Активную фазу переворота в Беларуси планировали начать "партизаны", утверждают в ФСБ.
В России задержаны двое граждан Беларуси за попытку госпереворота и убийства Александра Лукашенко, их консультировали в США и Польше заявили в ФСБ.
В результате был задержан Юрий Зянкович, имеющий двойное гражданство США и Беларуси, а также гражданина Беларуси Александр Федута, сообщает Интерфакс.
ФСБ утверждает, что задержанные якобы планировали "осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение Лукашенко".
Отмечается, что для реализации задуманного задержанные якобы решили провести в Москве личную встречу "с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики".
По данным ФСБ, был изложен план военного переворота, в частности, включающий захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа.
"Готовилось полное отключение энергосистемы Беларуси для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования ("партизаны"), находящиеся на т.н. "скрытых базах", - сказали в ФСБ.
Конечной целью заговора, добавили там, являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения".
Читайте такжеПропагандистка Лукашенко поплатилась за оскорбления украинцев
Попытка покушения на Лукашенко - о чем сообщалось ранее:
- Александр Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении, в котором замешаны в том числе иностранные спецслужбы.
- По его словам, в Беларуси не удалась попытка организовать сначала мятеж, а после этого "ползучий переворот".
- Он говорит, что участников подготовки покушения, которые прибыли из США, задержали в Москве.
- Как рассказал в эфире госканала ОНТ председатель КГБ Беларуси Иван Тертель в результате операции удалось предотвратить попытки "вооруженного мятежа" в Беларуси. Эти события якобы были запланированы на июнь-июль этого года.