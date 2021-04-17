В ФСБ нашли "украинский след" в попытке покушения на Лукашенко

В ФСБ сообщили о задержании участников подготовки "мятежа" / Reuters

В России задержаны двое граждан Беларуси за попытку госпереворота и убийства Александра Лукашенко, их консультировали в США и Польше заявили в ФСБ.

В результате был задержан Юрий Зянкович, имеющий двойное гражданство США и Беларуси, а также гражданина Беларуси Александр Федута, сообщает Интерфакс.

ФСБ утверждает, что задержанные якобы планировали "осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение Лукашенко".

Отмечается, что для реализации задуманного задержанные якобы решили провести в Москве личную встречу "с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики".

По данным ФСБ, был изложен план военного переворота, в частности, включающий захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа.

"Готовилось полное отключение энергосистемы Беларуси для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования ("партизаны"), находящиеся на т.н. "скрытых базах", - сказали в ФСБ.

Конечной целью заговора, добавили там, являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения".

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