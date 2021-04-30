Порошенку і Кравчуку в РФ загрожують кримінальні справи: висунуто гучне звинувачення

Українців звинуватили в блокаді окупованого Криму.
В захопленому Росією Криму "парламент" направив до Слідчого комітету РФ і ФСБ клопотання про порушення кримінальних справ проти українських громадян за "блокаду" півострова.
Список очолюють п'ятий президент України Петром Порошенком, а також перший президент незалежної України Леонід Кравчук, повідомляє РІА Новості.
Крім того, до списку також входять колишні і діючі нардепи, а також держчиновники.
Їх хочуть звинуватити у транспортній, продовольчій, енергетичній та водній блокаді окупованого Криму.
Список обвинувачених у "блокаді Криму":
- Петро Порошенко, п'ятий президент України;
- Леонід Кравчук, перший президент України;
- Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради;
- Рефат Чубаров, Голова Меджлісу кримськотатарського народу, колишній депутат Верховної Ради;
- Ленур Іслямов, бізнесмен;
- Андрій Сенченко, колишній депутат Верховної Ради;
- Борис Бабін, колишній представник президента України в АР Крим;
- Віталій Сташук, колишній депутат Верховної Ради;
- Ігор Луценко, колишній депутат Верховної Ради;
- Володимир Парасюк, колишній депутат Верховної Ради;
- Андрій Путілов, колишній голова Херсонської ОДА;
- Олександр Воробйов, колишній голова Генічеської РДА.
"За великим рахунком дані злочинні діяння є нічим іншим як геноцидом по відношенню до громадян РФ, які проживають в Криму. Вчинені ними діяння підпадають під такі статті Кримінального кодексу як "сприяння, публічні заклики і виправдання терористичної діяльності", "організація терористичного співтовариства і участь в ньому", "організація діяльності терористичної організації", "диверсія", "екоцид", "акт міжнародного тероризму". Всі особи, винні у вчиненні цих дій щодо кримчан, повинні понести заслужене покарання", - запевняє член окупаційного парламенту Криму Сергій Трофімов.
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Проблеми з водою в Криму:
- "Глава держради Криму" Володимир Константинов стверджував, що навіть якщо Україна теоретично дасть згоду на подачу води до Криму, то інфраструктура півострова технічно не готова до таких заходів.
- Представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявляв, що Київ має намір побудувати дамбу на Північно-Кримському каналі, щоб не було навіть гіпотетичної можливості подавати воду на окупований півострів.
Припинення водопостачання Криму
Росія у березні 2014 року захопила український Крим. До захоплення Криму Росією вода надходила на півострів з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді.
У квітні 2014-го Київ припинив подачу води у Крим. Влада України неодноразово зазначала, що подачу води в Крим буде відновлено, коли півострів повернеться під контроль Києва.