Порошенку і Кравчуку в РФ загрожують кримінальні справи: висунуто гучне звинувачення

Леонід Кравчук / УНІАН

В захопленому Росією Криму "парламент" направив до Слідчого комітету РФ і ФСБ клопотання про порушення кримінальних справ проти українських громадян за "блокаду" півострова.

Список очолюють п'ятий президент України Петром Порошенком, а також перший президент незалежної України Леонід Кравчук, повідомляє РІА Новості.

Крім того, до списку також входять колишні і діючі нардепи, а також держчиновники.

Їх хочуть звинуватити у транспортній, продовольчій, енергетичній та водній блокаді окупованого Криму.

Список обвинувачених у "блокаді Криму":

Петро Порошенко, п'ятий президент України;

Леонід Кравчук, перший президент України;

Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради;

Рефат Чубаров, Голова Меджлісу кримськотатарського народу, колишній депутат Верховної Ради;

Ленур Іслямов, бізнесмен;

Андрій Сенченко, колишній депутат Верховної Ради;

Борис Бабін, колишній представник президента України в АР Крим;

Віталій Сташук, колишній депутат Верховної Ради;

Ігор Луценко, колишній депутат Верховної Ради;

Володимир Парасюк, колишній депутат Верховної Ради;

Андрій Путілов, колишній голова Херсонської ОДА;

Олександр Воробйов, колишній голова Генічеської РДА.

"За великим рахунком дані злочинні діяння є нічим іншим як геноцидом по відношенню до громадян РФ, які проживають в Криму. Вчинені ними діяння підпадають під такі статті Кримінального кодексу як "сприяння, публічні заклики і виправдання терористичної діяльності", "організація терористичного співтовариства і участь в ньому", "організація діяльності терористичної організації", "диверсія", "екоцид", "акт міжнародного тероризму". Всі особи, винні у вчиненні цих дій щодо кримчан, повинні понести заслужене покарання", - запевняє член окупаційного парламенту Криму Сергій Трофімов.

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Проблеми з водою в Криму:

"Глава держради Криму" Володимир Константинов стверджував, що навіть якщо Україна теоретично дасть згоду на подачу води до Криму, то інфраструктура півострова технічно не готова до таких заходів.

Представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявляв, що Київ має намір побудувати дамбу на Північно-Кримському каналі, щоб не було навіть гіпотетичної можливості подавати воду на окупований півострів.