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Порошенко и Кравчуку в РФ грозят уголовные дела: выдвинуто громкое обвинение

30 апреля 2021, 10:55
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Украинцев обвинили в блокаде оккупированного Крыма.

Кравчуку светит уголовное дело в РФ
Леонид Кравчук / УНИАН

В захваченном Россией Крыму "парламент" направил в Следственный комитет РФ и ФСБ ходатайство о возбуждении уголовных дел против украинских граждан за "блокаду" полуострова.

Список возглавляют пятый президент Украины Петром Порошенко, а также первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в список также входят бывшие и действующие нардепы, а также госчиновники.

Их хотят обвинить в транспортной, продовольственной, энергетической и водной блокаде оккупированного Крыма.

Список обвиняемых в "блокаде Крыма":

  • Петр Порошенко, пятый президент Украины;
  • Леонид Кравчук, первый президент Украины;
  • Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады;
  • Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа, бывший депутат Верховной Рады;
  • Ленур Ислямов, бизнесмен;
  • Андрей Сенченко, бывший депутат Верховной Рады;
  • Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в АР Крым;
  • Виталий Сташук, бывший депутат Верховной Рады;
  • Игорь Луценко, бывший депутат Верховной Рады;
  • Владимир Парасюк, бывший депутат Верховной Рады;
  • Андрей Путилов, бывший глава Херсонской ОГА;
  • Александр Воробьев, бывший глава Генической РГА.

"По большому счету данные преступные деяния являются ничем иным как геноцидом по отношению к гражданам РФ, проживающим в Крыму. Совершенные ими деяния подпадают под такие статьи Уголовного кодекса как "содействие, публичные призывы и оправдание террористической деятельности", "организация террористического сообщества и участие в нем", "организация деятельности террористической организации", "диверсия", "экоцид", "акт международного терроризма". Все лица, виновные в совершении этих действий относительно крымчан, должны понести заслуженное наказание", - уверяет член оккупационного парламента Крыма Сергей Трофимов.

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Проблемы с водой в Крыму:

Прекращение водоснабжения Крыма

Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.

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