Порошенко и Кравчуку в РФ грозят уголовные дела: выдвинуто громкое обвинение

Леонид Кравчук / УНИАН

В захваченном Россией Крыму "парламент" направил в Следственный комитет РФ и ФСБ ходатайство о возбуждении уголовных дел против украинских граждан за "блокаду" полуострова.

Список возглавляют пятый президент Украины Петром Порошенко, а также первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в список также входят бывшие и действующие нардепы, а также госчиновники.

Их хотят обвинить в транспортной, продовольственной, энергетической и водной блокаде оккупированного Крыма.

Список обвиняемых в "блокаде Крыма":

Петр Порошенко, пятый президент Украины;

Леонид Кравчук, первый президент Украины;

Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады;

Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа, бывший депутат Верховной Рады;

Ленур Ислямов, бизнесмен;

Андрей Сенченко, бывший депутат Верховной Рады;

Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в АР Крым;

Виталий Сташук, бывший депутат Верховной Рады;

Игорь Луценко, бывший депутат Верховной Рады;

Владимир Парасюк, бывший депутат Верховной Рады;

Андрей Путилов, бывший глава Херсонской ОГА;

Александр Воробьев, бывший глава Генической РГА.

"По большому счету данные преступные деяния являются ничем иным как геноцидом по отношению к гражданам РФ, проживающим в Крыму. Совершенные ими деяния подпадают под такие статьи Уголовного кодекса как "содействие, публичные призывы и оправдание террористической деятельности", "организация террористического сообщества и участие в нем", "организация деятельности террористической организации", "диверсия", "экоцид", "акт международного терроризма". Все лица, виновные в совершении этих действий относительно крымчан, должны понести заслуженное наказание", - уверяет член оккупационного парламента Крыма Сергей Трофимов.

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Проблемы с водой в Крыму:

"Глава госсовета Крыма" Владимир Константинов утверждал, что даже если Украина теоретически даст согласие на подачу воды в Крым, то инфраструктура полуострова технически не готова к таким мероприятиям.

Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявлял, что Киев намерен построить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы не было даже гипотетической возможности подавать воду на оккупированный полуостров.