Порошенко и Кравчуку в РФ грозят уголовные дела: выдвинуто громкое обвинение

Украинцев обвинили в блокаде оккупированного Крыма.
В захваченном Россией Крыму "парламент" направил в Следственный комитет РФ и ФСБ ходатайство о возбуждении уголовных дел против украинских граждан за "блокаду" полуострова.
Список возглавляют пятый президент Украины Петром Порошенко, а также первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, сообщает РИА Новости.
Кроме того, в список также входят бывшие и действующие нардепы, а также госчиновники.
Их хотят обвинить в транспортной, продовольственной, энергетической и водной блокаде оккупированного Крыма.
Список обвиняемых в "блокаде Крыма":
- Петр Порошенко, пятый президент Украины;
- Леонид Кравчук, первый президент Украины;
- Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады;
- Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа, бывший депутат Верховной Рады;
- Ленур Ислямов, бизнесмен;
- Андрей Сенченко, бывший депутат Верховной Рады;
- Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в АР Крым;
- Виталий Сташук, бывший депутат Верховной Рады;
- Игорь Луценко, бывший депутат Верховной Рады;
- Владимир Парасюк, бывший депутат Верховной Рады;
- Андрей Путилов, бывший глава Херсонской ОГА;
- Александр Воробьев, бывший глава Генической РГА.
"По большому счету данные преступные деяния являются ничем иным как геноцидом по отношению к гражданам РФ, проживающим в Крыму. Совершенные ими деяния подпадают под такие статьи Уголовного кодекса как "содействие, публичные призывы и оправдание террористической деятельности", "организация террористического сообщества и участие в нем", "организация деятельности террористической организации", "диверсия", "экоцид", "акт международного терроризма". Все лица, виновные в совершении этих действий относительно крымчан, должны понести заслуженное наказание", - уверяет член оккупационного парламента Крыма Сергей Трофимов.
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Проблемы с водой в Крыму:
- "Глава госсовета Крыма" Владимир Константинов утверждал, что даже если Украина теоретически даст согласие на подачу воды в Крым, то инфраструктура полуострова технически не готова к таким мероприятиям.
- Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявлял, что Киев намерен построить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы не было даже гипотетической возможности подавать воду на оккупированный полуостров.
Прекращение водоснабжения Крыма
Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.
В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.