Пішов гуляти, про зникнення заявили за 4 дні: у Дніпропетровській області знайшли тіло хлопчика / Нацполіція

У Дніпропетровській області знайшли тіло 8-річного Огли Ібрагіма Андрійовича. Хлопчик пішов з дому ще 2 червня, проте до поліції про його зникнення повідомили тільки за чотири дні.

Тіло дитини виявили кінологи у каналізаційному люку недалеко від місця, де він проживав. Зараз поки невідомо, унаслідок чого помер хлопчик і чи є на його тілі сліди насильницької смерті. На місці події працює слідчо-оперативна група.

"До пошуків залучили інспектора-кінолога з німецькою вівчаркою Більт. За речами дитини службовий собака взяв слід від будинку, де жив хлопчик, і провів до каналізаційного колектора. Там поліцейські виявили тіло дитини. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група", - розповіли у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

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Дитина потрапила до реанімації з важкими опіками 22 травня – майже 40%.

За попередньою інформацією, хлопчик зі своїм товаришем виявили пакет з пляшкою, в якій була невідома легкозаймиста речовина.

Для інтересу і відео в соціальній мережі діти його підпалили і вилили на лавку, в цей час пляшка відскочила на потерпілого, і дитина загорілася. Хлопчик продовжував горіти до тих пір, поки його друг не привів допомогу.