Пішла шукати маму у відкрите вікно: у Запоріжжі нацгвардієць врятував дворічну дівчинку від смерті

У Запоріжжі нацгвардієць врятував дворічну дівчинку від смерті / скріншот з відео

У Запоріжжі боєць Національної гвардії блискавично прийшов на допомогу Дворічній дівчинці і врятував її від загибелі. Про це повідомили журналісти ТСН.

Відомо, що дитина перебувала у відкритому вікні і шукала маму. Військовий побачив дитину на підвіконні, коли проходив повз одну з багатоповерхівок. Нацгвардієць блискавично відреагував і кинувся рятувати дитину. Він схопився за Кондиціонер, дістався до відкритого вікна і утримав дівчинку від падіння.

У цей момент в квартирі не було нікого батьків, а лише літній дідусь. Він так і не зміг пояснити, чому батьки залишили дочку і її старшу сестру.

Молодшій дівчинці - рік і сім місяців. Старшою - восени буде три роки. Зараз неповнолітні перебувають під наглядом медичних співробітників.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі на вулиці Артеківській Амур-Нижньодніпровського району впала в каналізаційний колодязь шестирічна дитина.

Прибулі на місце події рятувальники виявили хлопчика в колодязі на глибині приблизно шість метрів. Постраждалого госпіталізовано до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні