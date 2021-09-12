Пішла кров, посиніло обличчя: під Києвом пиятика закінчилася смертю судді Печерського суду

Віталій Писанець / sud.ua

В селі Погреби Київської області знайдено тіло судді Печерського райсуду столиці Віталія Писанця. За деякими даними, напередодні він відпочивав зі слідчим Солом'янської НП Євгеном Хоменком та адвокатом Петром Онопенком.

Зазначається, що з чоловіками виникла бійка. На місці працює слідчо-оперативна група. Є підозра в умисному вбивстві, пише Сьогодні.

Смерть судді Писанця: вбивство або нещасний випадок

У той же час як повідомили джерела в правоохоронних органах, на тілі Писанця немає видимих тілесних ушкоджень. За попередньою інформацією, не було ні стрілянини, ні бійки.

"Не виключено, що у цього служителя Феміди відірвався тромб. Все це встановить експертиза",- повідомили правоохоронці, знайомі з матеріалами кримінального провадження.

Що відбувалося в будинку, де знайшли тіло судді

Як уточнює Telegram-канал Політика країни, на одязі судді були плями бурого кольору. При цьому тілесних ушкоджень на трупі не було.

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Поліція опитала учасників події, які виклали свою версію події. За їх твердженням, під час вживання спиртних напоїв між суддею і слідчим Хоменком виник словесний конфлікт. Роздратований Писанець вдарив слідчого по обличчю рукою, на чому конфлікт був вичерпаний. Заспокоївшись, чоловіки протягом наступних 40 хвилин випивали.

"Однак після цього у судді раптово пішла кров з носа, після чого він втратив рівновагу і впав, зачепивши рукою вазу на столі, яка впала на підлогу і розбилася. А у Писанця посиніло обличчя. Хоменко і Онопенко спробували надати йому медичну допомогу. Незабаром до будинку під'їхали син і зять покійного. Вони викликали швидку допомогу і співробітників поліції. Працівники швидкої допомоги констатували смерть Писанця", - йдеться в повідомленні.

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Що відомо про суддю Віталія Писанця:

Віталій Писанець був слідчим суддею у справі про загибель журналіста Павла Шеремета.

Він також нещодавно проводив одне із засідань у справі Віктора Медведчука - розглядав відвід іншого судді у справі нардепа.

Раніше в Facebook з'явилося повідомлення нібито від імені судді Печерського райсуду в.Писанця про те, що він не приймав рішення про відновлення є. Амосової на посаді ректора медуніверситету і нібито направив з цього приводу повідомлення до Вищої ради правосуддя. Пізніше інформація була спростована.