Останнє побачення: у Львові під час урагану загинула закохана пара, шансів вижити не було

На момент падіння дерева у молодих людей було побачення / Варта1

У Львові в неділю, 1 серпня, на території Стрийського парку сталася несамовита трагедія. На пару закоханих, яка сиділа на лавці, впало дерево і ліхтар. У Мережі опублікували фото і відео з місця події.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Уласа Самчука. Сильний вітер зламав дерево і ліхтар. Вони впали на хлопця і дівчину, які сиділи на лавці поруч; молоді люди загинули на місці. Серед уламків лавки на місці трагедії залишився останній букет дівчини, передає Варта1.

"Попередньо відомо, що на людей впало дві величезні гілки, які обвалилися під час буревію. Одна гілка впала з 10 метрів, інша приблизно з 14 метрів в бік лавки, зачепивши освітлювальну опору, яка своєю чергою також зламалася і впала на молодих людей. Хлопець і дівчина загинули одразу. Шансу вижити після падіння дерева та ліхтаря у них не було. Допомоги уже надавати не було кому." - повідомляють журналісти.

Відомо, що хлопцеві було 20 років, а дівчині – 18 років. На момент падіння дерева у молодих людей було побачення. Загиблим виявився курсант Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, повідомив начальник Академії Павло Ткачук. У вересні він повинен був продовжити навчання на другому курсі.

Нагадаємо, що кількома тижнями раніше у Києві та області через сильні шквали у селах Гаврилівка та Сухолуччя Вишгородського району загинули дві людини. На них під час грози впали дерева. Зауважимо, що станом на ранок 1 серпня в Україні через негоду знеструмленими залишалися понад 60 населених пунктів.

Також повідомлялося, що у Чернівцях пройшли зливи та буревій. Вітер ламав дерева і зносив зупинки. Через дощ машини пливли, а люди йшли по коліна у воді.