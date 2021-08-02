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Последнее свидание: во Львове во время урагана погибла влюблённая пара, спастись было нереально

2 августа 2021, 12:15

На момент падения дерева у молодых людей было свидание.

На момент падения дерева у молодых людей было свидание / Варта1

Во Львове в воскресенье, 1 августа, на территории Стрыйского парка произошла душераздирающая трагедия. На пару влюбленных, которая сидела на скамейке, упало дерево и фонарь. В Сети опубликовали фото и видео с места происшествия.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Уласа Самчука. Сильный ветер сломал дерево и фонарь. Они упали на парня и девушку, которые сидели на скамейке рядом; молодые люди погибли на месте. Среди обломков лавки на месте трагедии остался последний букет девушки, передает Варта1.

"Предварительно известно, что на людей упало две огромные ветви, обвалились во время урагана. Одна ветвь упала с 10 метров, другая примерно с 14 метров в сторону скамейки, задев осветительную опору, которая в свою очередь также сломалась и упала на молодых людей. Парень и девушка погибли сразу. Шансов выжить после падения дерева и фонаря у них не было. Помощи уже оказывать некому было " – сообщают журналисты.

Известно, что парню было 20 лет, а девушке – 18 лет. На момент падения дерева у молодых людей было свидание. Погибшим оказался курсант Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, сообщил начальник академии Павел Ткачук. В сентябре он должен был продолжить обучение на втором курсе.

Напомним, что несколькими неделями ранее в Киеве и области из-за сильных шквалов в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района погибли два человека. На них во время грозы упали деревья. Заметим, что по состоянию на утро 1 августа в Украине из-за непогоды обесточеными оставались более 60 населенных пунктов.

Также сообщалось, что в Черновцах прошли ливни и ураган. Ветер ломал деревья и сносил остановки. Из-за дождя машины плыли, а люди шли по колена в воде.

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