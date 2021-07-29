Оборванные провода и поваленные деревья: Черновцы вновь накрыла стихия

Черновцы затопило / Молодой буковинец

Второй день подряд Черновцы заливает мощный дождь, который подтопил много улиц города. В центре города затопило улицу Богдана Хмельницкого и Гагарина, подтоплены десятки улиц на окраинах Черновцов, пишет Молодой буковинец.

На улице Галицкий Путь из-за непогоды упало дерево. Оно перекрыло проезжую часть и оборвало сети электропередач.

Также в городе остановлено движение троллейбусов.

Напомним, в среду, 28 июля, Черновцы накрыл мощный ливень, который подтопил помещение вокзала и территорию вокруг него. В результате непогоды также пострадала и улица Богдана Хмельницкого, пишет местное издание Молодой буковинец.

Согласно опубликованным видеозаписям, в результате непогоды был частично подтоплен железнодорожный вокзал Черновцов.

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