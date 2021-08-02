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Смертельный ураган: во Львове дерево рухнуло на лавочку и убило двух человек

2 августа 2021, 08:09
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18-летняя девушка и 20-летний юноша погибли на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия выясняют / Варта1

Во Львове в воскресенье, 1 августа, на территории Стрыйского парка произошел мощный ураган. В результате дерево упало на двух человек, они погибли на месте.

Известно, что мужчине было 20 лет, а девушке - 18 лет. Парень и девушка на момент падения дерева сидели на скамейке. От полученных травм молодые люди погибли на месте, сообщается на сайте Львовского городского совета.

Обстоятельства происшествия выясняются. Сейчас на месте работают соответствующие службы. Львовский городской совет выражает соболезнования родным погибших.

Несколькими неделями ранее в Киеве и области из-за сильных шквалов в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района погибли два человека. На них во время грозы упали деревья. Заметим, что по состоянию на утро 1 августа в Украине из-за непогоды обесточеными оставались более 60 населенных пунктов.

Напомним, что ранее в Черновцах прошли ливни и ураган. Ветер ломал деревья и сносил остановки. Из-за дождя машины плыли, а люди шли по колена в воде.

Также сообщалось, что под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени и уничтожил урожай.

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