Посол розповіла про організацію зустрічі Зеленського та Байдена

Ситуація з візитами дуже сильно залежить від COVID, підкреслила Оксана Маркарова.
Посол України в США Оксана Маркарова оцінила перспективи зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена.
Як підкреслила вона в інтерв'ю Радіо Свобода, українські дипломати та Офіс президента посилено працюють над організацією зустрічі президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена.
"І я активно, і міністерство, і офіс президента працюють над організацією візитів, як наших візитів в США різного рівня, безумовно, візиту президента, і так само над запрошенням для чиновників американських і, безумовно, президента відвідати Україну", - сказала Маркарова.
За її словами, проведенню особистої зустрічі президентів перешкоджає пандемія коронавірусу.
"Поки ситуація з візитами дуже сильно залежить не тільки від політичної волі або графіків, вона також залежить від ситуації з COVID", - пояснила посол.
Переговори Зеленського з Байденом:
- 2 квітня після спілкування з Байденом Зеленський заявив, що президент Сполучених Штатів Америки запевнив його, що Україна ніколи не залишиться одна проти агресії Російської Федерації.
- Президент Володимир Зеленський запевнив президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, що політика України спрямована на системну деолігархізацію.
- Окремо президент США висловив переконання, що успіх України буде успіхом всього європейського континенту, і підкреслив незмінну підтримку нашої держави з боку Сполучених Штатів.