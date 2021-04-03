Посол розповіла про організацію зустрічі Зеленського та Байдена

Джо Байден / Reuters

Посол України в США Оксана Маркарова оцінила перспективи зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Як підкреслила вона в інтерв'ю Радіо Свобода, українські дипломати та Офіс президента посилено працюють над організацією зустрічі президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена.

"І я активно, і міністерство, і офіс президента працюють над організацією візитів, як наших візитів в США різного рівня, безумовно, візиту президента, і так само над запрошенням для чиновників американських і, безумовно, президента відвідати Україну", - сказала Маркарова.

За її словами, проведенню особистої зустрічі президентів перешкоджає пандемія коронавірусу.

"Поки ситуація з візитами дуже сильно залежить не тільки від політичної волі або графіків, вона також залежить від ситуації з COVID", - пояснила посол.

Переговори Зеленського з Байденом: