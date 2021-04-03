Посол рассказала об организации встречи Зеленского и Байдена

Джо Байден / Reuters

Посол Украины в США Оксана Маркарова оценила перспективы встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Как подчеркнула она в интервью Радио Свобода, украинские дипломаты и Офис президента усиленно работают над организацией встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

"И я активно, и министерство, и Офис президента работают над организацией визитов, как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, и так же над приглашением для чиновников американских и, безусловно, президента посетить Украину", - сказала Маркарова.

По ее словам, проведению личной встречи президентов препятствует пандемия коронавируса.

"Пока ситуация с визитами очень сильно зависит не только от политической воли или графиков, она также зависит от ситуации с COVID", - пояснила посол.

Переговоры Зеленского с Байденом: