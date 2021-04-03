Посол рассказала об организации встречи Зеленского и Байдена

Ситуация с визитами очень сильно зависит от COVID, подчеркнула Оксана Маркарова.
Посол Украины в США Оксана Маркарова оценила перспективы встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Как подчеркнула она в интервью Радио Свобода, украинские дипломаты и Офис президента усиленно работают над организацией встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.
"И я активно, и министерство, и Офис президента работают над организацией визитов, как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, и так же над приглашением для чиновников американских и, безусловно, президента посетить Украину", - сказала Маркарова.
По ее словам, проведению личной встречи президентов препятствует пандемия коронавируса.
"Пока ситуация с визитами очень сильно зависит не только от политической воли или графиков, она также зависит от ситуации с COVID", - пояснила посол.
Переговоры Зеленского с Байденом:
- 2 апреля после общения с Байденом Зеленский заявил, что президент Соединенных Штатов Америки заверил его, что Украина никогда не останется одна против агрессии Российской Федерации.
- Президент Владимир Зеленский заверил президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, что политика Украины направлена на системную деолигархизацию.
- Отдельно президент США выразил убеждение, что успех Украины будет успехом всего Европейского континента, и подчеркнул неизменную поддержку нашего государства со стороны Соединенных Штатов.