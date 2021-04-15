Посол у ФРН заговорив про повернення Україні ядерного статусу

Андрій Мельник / germany.mfa.gov.ua

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив про прагнення Росії знищити Україну і ймовірність повернення Україні ядерного статусу.

В ефірі німецької радіостанції Deutschlandfunk він закликав західні країни допомогти Україні в боротьбі з військовою ескалацією, яку провокує Москва на українсько-російському кордоні.

"Ситуація катастрофічна... Росія хоче стерти Україну з лиця землі як державу", - упевнений український дипломат.

Він підкреслив, що Україні від Заходу потрібні не тільки вислови солідарності, а й сучасні системи озброєнь, щоб мати можливість захистити себе.

"Можливо, варто подумати і про ядерний статус", - підкреслив Мельник.

Зазначимо, що у своєму Twitter український посол наголосив на необхідності сильної військової підтримки України від Німеччини та якнайшвидшого членства в НАТО.

Загострення на кордоні України і РФ: