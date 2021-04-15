Посол у ФРН заговорив про повернення Україні ядерного статусу

Росія хоче стерти Україну з лиця землі, заявив Андрій Мельник.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив про прагнення Росії знищити Україну і ймовірність повернення Україні ядерного статусу.
В ефірі німецької радіостанції Deutschlandfunk він закликав західні країни допомогти Україні в боротьбі з військовою ескалацією, яку провокує Москва на українсько-російському кордоні.
"Ситуація катастрофічна... Росія хоче стерти Україну з лиця землі як державу", - упевнений український дипломат.
Він підкреслив, що Україні від Заходу потрібні не тільки вислови солідарності, а й сучасні системи озброєнь, щоб мати можливість захистити себе.
"Можливо, варто подумати і про ядерний статус", - підкреслив Мельник.
Зазначимо, що у своєму Twitter український посол наголосив на необхідності сильної військової підтримки України від Німеччини та якнайшвидшого членства в НАТО.
Загострення на кордоні України і РФ:
- Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.