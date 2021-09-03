Поставки зброї з США: Зеленський розповів про допомогу Вашингтона в переозброєнні ЗСУ

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розповів про співпрацю в США в плані посилення озброєння ЗСУ.

Як заявив він в ході зустрічі зі студентами Стенфордського університету в Каліфорнії, озброєння, яке закуповується або поставляється з в Україну, необхідно для посилення обороноздатності української армії, а не для продажу третім країнам, повідомляє прес-служба глави держави.

"Коли я приїжджаю в США і дякую за підтримку адміністрацію президента Байдена, і коли ми говоримо про закупівлю, поставки зброї з США (в Україну. – Ред.) або ж про закупівлю морських катерів з Європи для посилення нашої держави, обороноздатності, армії, тому що у нас зараз йде війна на сході країни, – це говорить про те, що мій пріоритет, а ми нічого не готові просто так продавати і при мені цього не може бути, – щоб вся ця зброя була необхідна саме для потужності української армії", - сказав глава держави.

Він звернув увагу на те, що Україна - мирна держава і зараз мова йде тільки про захист своїх кордонів, суверенітету і територіальної цілісності.

"А, якщо щось залишалося з минулих часів, ті чи інші контракти - ну,.. це життя. Я не знаю, що було до мене і які контракти були до мене", - додав Зеленський.

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Раніше Володимир Зеленський заявив про те, що будівництво першого корпусу українського корвета, яке розпочато в Туреччині, завершиться до кінця 2023 року.

"Наші турецькі друзі активно підтримують і розвиток корабельного складу Військово-Морських Сил України. Перший корпус нашого сучасного корвета вже закладений в Туреччині і буде добудований на українській верфі до кінця 2023 року", - сказав президент.