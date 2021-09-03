Поставки оружия из США: Зеленский рассказал о помощи Вашингтона в перевооружении ВСУ

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сотрудничестве в США в плане усиления вооружения ВСУ.

Как заявил он в ходе встречи со студентами Стэнфордского университета в Калифорнии, закупаемое или поставляемое из США в Украину вооружение необходимо для усиления обороноспособности украинской армии, а не для продажи третьим странам, сообщает пресс-служба главы государства.

"Когда я приезжаю в США и благодарю за поддержку администрацию президента Байдена, и когда мы говорим про закупку, поставки оружия из США (в Украину. – Ред.) или же про закупку морских катеров из Европы для усиления нашего государства, обороноспособности, армии, потому что у нас сейчас идет война на востоке страны, – это говорит о том, что мой приоритет, а мы ничего не готовы просто так продавать и при мне этого не может быть, – чтобы все это оружие было необходимо именно для мощности украинской армии", - сказал глава государства.

Он обратил внимание на то, что Украина - мирное государство и сейчас речь идет только о защите своих границ, суверенитета и территориальной целостности.

"А, если что-то оставалось с прошлых времен, те или иные контракты – ну,.. это жизнь. Я не знаю, что было до меня и какие контракты были до меня", - добавил Зеленский.

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Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что строительство первого корпуса украинского корвета, которое начато в Турции, завершится к концу 2023 года.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава Военно-Морских Сил Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года", - сказал президент.