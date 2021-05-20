Зеленський назвав своє головне завдання на посаді президента

Володимир Зеленський проводить пресконференцію на ДП Антонов / скріншот

В Україні почалася велика пресконференція президента України Володимира Зеленського. У вступному слові глава держави привітав українців з Днем вишиванки і розповів про свої головні цілі на посаді президента.

Зеленський пояснив, що в тому, що захід проводиться на території ДП Антонов є певний сенс. За його словами, це легендарний завод, який відображає його філософію як президента.

"Позаду стоїть легендарний літак, який востаннє Україна побудувала в 1994 році. Праворуч - недобудована "мрія" України. Ліворуч -один фюзеляж літака, який Україна замовила для сучасної української армії", - сказав президент.

За словами Зеленського, питання не в тому, щоби добудувати літак Мрія, а в тому, щобв побудувати країну мрії.

"Побудувати країну, яка буде підніматися так само високо, як і літаки заводу Антонов. Ми будемо будувати, добудовувати, а дещо будувати з нуля", - сказав президент.

Зазначимо, нинішня пресконференція Зеленського - це третя подібна зустріч за всю каденцію глави держави. Рік тому Зеленський просто неба поспілкувався з журналістами в Маріїнському парку, а в жовтні 2019 року провів найтриваліший президентський пресмарафон.