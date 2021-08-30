Потоп у Києві після потужної зливи: затоплену станцію метро рятували швабрами

Злива, яка накрила столицю, стала причиною того, що два виходи і один вхід на станцію метро були залиті водою.
У неділю ввечері, 29 серпня, в Києві пройшла потужна злива, яка стала причиною закриття кінцевої станції метро Героїв Дніпра на "синій" гілці підземки.
Як розповіли у КП Київський метрополітен, для запобігання підтопленню через негоду перший вестибюль зі станції метро Героїв Дніпра був закритий для входу і виходу.
Пізніше в КП Київський метрополітен уточнили, що станції метро Героїв Дніпра стала працювати в звичайному режимі.
Відзначимо, що в соцмережах кияни ділилися враженнями про потоп, який став причиною закриття станції метро Героїв Дніпра.
Очевидці кажуть, що злива стала причиною того, що два виходи і один вхід на станцію були залиті водою.
У той же час один з входів залишився не затопленим, а людей з прибулих поїздів просили виходити з платформи через вхід.
Додамо, що ліквідувати "стихійне лихо" працівники метро намагалися за допомогою швабр і прибиральних машин.
Додамо, що в Києві вже не вперше закривають станції метро після потужних злив. У липні в результаті зливи затопило проспект Перемоги, де було перекрито рух транспорту. Крім того, через затоплення перестав працювати один з вестибюлів станції метро Академмістечко.