Потоп у Києві після потужної зливи: затоплену станцію метро рятували швабрами

У Києві затопило станцію метро Героїв Дніпра / Facebook / maryna . synhaivska

У неділю ввечері, 29 серпня, в Києві пройшла потужна злива, яка стала причиною закриття кінцевої станції метро Героїв Дніпра на "синій" гілці підземки.

Як розповіли у КП Київський метрополітен, для запобігання підтопленню через негоду перший вестибюль зі станції метро Героїв Дніпра був закритий для входу і виходу.

Пізніше в КП Київський метрополітен уточнили, що станції метро Героїв Дніпра стала працювати в звичайному режимі.

Відзначимо, що в соцмережах кияни ділилися враженнями про потоп, який став причиною закриття станції метро Героїв Дніпра.

/ Facebook/maryna.synhaivska

Очевидці кажуть, що злива стала причиною того, що два виходи і один вхід на станцію були залиті водою.

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/ Facebook/maryna.synhaivska

У той же час один з входів залишився не затопленим, а людей з прибулих поїздів просили виходити з платформи через вхід.

/ Facebook/maryna.synhaivska

Додамо, що ліквідувати "стихійне лихо" працівники метро намагалися за допомогою швабр і прибиральних машин.

Додамо, що в Києві вже не вперше закривають станції метро після потужних злив. У липні в результаті зливи затопило проспект Перемоги, де було перекрито рух транспорту. Крім того, через затоплення перестав працювати один з вестибюлів станції метро Академмістечко.