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Потоп в Киеве после мощного ливня: затопленную станцию метро спасали швабрами

30 августа 2021, 09:51
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Накрывший столицу ливень стал причиной того, что два выхода и один вход на станцию метро были залиты водой.

В Киеве затопило станцию метро Героев Днепра / Facebook/maryna.synhaivska

В воскресенье вечером, 29 августа, в Киеве прошел мощный ливень, который стал причиной закрытия конечной станции метро Героев Днепра на "синей" ветке подземки.

Как рассказали в КП Киевский метрополитен, для предотвращения подтопления из-за непогоды первый вестибюль из станции метро Героев Днепра был закрыт для входа и выхода.

Позднее в КП Киевский метрополитен уточнили, что станции метро Героев Днепра стала работать в обычном режиме.

Отметим, что в соцсетях киевляне делились впечатлениями о потопе, который стал причиной закрытия станции метро Героев Днепра.

/ Facebook/maryna.synhaivska

Очевидцы говорят, что накрывший столицу ливень стал причиной того, что два выхода и один вход на станцию были залиты водой.

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/ Facebook/maryna.synhaivska

В то же время один из входов остался не затопленным, а людей из прибывших поездов просили выходить с платформы через вход.

/ Facebook/maryna.synhaivska

Добавим, что ликвидировать "стихийное бедствие" работники метро пытались с помощью швабр и уборочных машин.

Добавим, что в Киеве уже не впервые закрывают станции метро после мощных ливней. В июле в результате ливня затопило проспект Победы, где было перекрыто движение транспорта. Кроме того, из-за затопления перестал работать один из вестибюлей станции метро Академгородок.

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новости Киева метрополитен Героев Днепра
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