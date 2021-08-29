Киев накрыла мощная гроза: люди устроили аквадискотеку

Люди бродили по щиколотки в воде / Скриншот

Непогода не покидает Украину. В воскресенье, 29 августа, в Киеве прошла гроза. Она сопровождалась буйным ветром и сильным ливнем.

Дождь накрыл центр, Виноградарь и Голосеевский район.

В частности, центр оказался затопленным. По улицам можно было плавать на лодках, однако появились более удивительные идеи. В Сети опубликовано видео, как под дождем и в воде танцует человек.

Стоит отметить, что синоптики предупреждали о непогоде. Отмечалось, что в Киеве 29 августа ночью будет без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью 13-15 градуса, днем - 25-27 градуса.

Завтра, 30 августа, в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются значительные дожди, температура ночью 9-14 градусов, днем ‒ 17-22 градусов.

Напомним, ранее, 26 августа, некоторые регионы Украины постигла непогода. Похолодание пришло на всю территорию страны. А вот Одессу к тому же залило мощным дождем. Также от ливня пострадал Киев, который оказался в пробках, а по Николаеву пронесся шквальный ветер с градом.