Где-то ливни, где-то жуткая жара: прогноз погоды в Украине на 29 августа

Прогноз погоды в Украине на 29 августа / УНИАН

Погода в Украине - в последнее воскресенье лета, 29 августа, в стране ожидается облачная с прояснениями и теплая погода, а в некоторых регионах ожидаются дожди. Именно такой прогноз опубликовали сотрудники Укргидрометцентра.

Сообщается, что В Киеве 29 августа ночью будет без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью 13-15 градуса, днем ‒ 25-27 градуса.

Завтра, 30 августа, в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются значительные дожди, температура ночью 9-14 градусов, днем ‒ 17-22 градусов.

На остальной территории без осадков, лишь на Киевщине днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью 12-17 градусов, на побережье морей до 20 градусов, днем 28-33 градусов (в Киевской и Черниговской областях ночью 10-15 градусов, днем 22- 27 градусов). Ветер восточный, северо-восточный - 5-10 метров в секунду.

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Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала рассказала, что, по предварительным прогнозам, погода в Украине 1 сентября в большинстве областей будет теплой.

Температуры будут колебаться в пределах +25... +30 градусов. Немного прохладнее будет только на Западе – там ожидается +22... +24 градуса.