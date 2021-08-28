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Бабье лето в октябре и почти зима в ноябре: народный синоптик дал прогноз погоды на осень в Украине

28 августа 2021, 11:44
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Вероятность прогноза Леонида Горбаня – около 75%. В отдельных регионах осадки могут выпасть чуть позже или раньше. Но среднесрочные погодные тенденции верные.

погода осень
Осень будет классической, считает народный синоптик Леонид Горбань / Фото УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбань по месяцам рассчитал, какой будет погода в Украине осенью 2021 года. В частности, по его словам, в сентябре нас ждут еще 10 теплых дней, в октябре побалует бабье лето, а в ноябре придет почти зимняя погода.

"Вероятность моего прогноза – около 75%, в отдельных регионах, допустим, дождь пройдет на 1-2 дня позже или раньше, чем по усредненному прогнозу. Но среднесрочные погодные тенденции на каждый месяц прогноз показывает правильно", – объяснил Леонид Горбань изданию Сегодня.

Прогноз погоды на сентябрь 2021

В начале первого месяца осени нас ждут еще 10 дней лета, но потом начнутся дожди и похолодает. В первую неделю сентября будет по-летнему тепло, прогнозирует синоптик.

"Вторая пятидневка окажется дождливой, но теплой, до +25 в отдельные дни – самая грибная погода. После 10 числа дожди прекратятся, антициклон принесет ясную, но прохладную погоду – днем не выше +18, ночью – около пяти градусов тепла", - прогнозирует Горбань.

Еще больше похолодает к 20 сентября - температура воздуха днем опустится до +10…+12 градусов. Начнутся дожди.

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21-23 сентября небо прояснится, днем потеплеет до +17…+19 градусов. В конце месяца снова наступит сухая прохлада – днем столбики термометров покажут +10…+12 градусов, ночью - около +5 градусов.

Погода в Украине в октябре 2021

В середине месяца начнется "бабье лето", в а под конец октября Украину накроют сильные дожди, придут ночные морозы.

"Прохлада придет уже с первых дней и усугубится холодными дождями 4-5 числа. Но к концу первой декады потеплеет, а к середине месяца погода станет почти сентябрьской: днем до +20 тепла, сухо и солнечно. Праздник Покрова Богородицы, вопреки народным приметам – "до обеда лето, после обеда – зима" – окажется самым теплым днем октября. В этот день температура может быть выше +20 градусов", - прогнозирует синоптик.

Впрочем, через несколько дней погода в Украине резко изменится: температура упадет более чем на 10 градусов (ожидается лишь +6…+8 днем), начнутся холодные дожди, к 20 октября на Севере и Востоке страны ожидаются ночные заморозки.

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"Глубокая осень придет после 25 октября, когда прорвавшийся с Севера циклон принесет кратковременные, но ощутимые морозы – две-три ночи может быть до 7 градусов ниже ноля. Осадков в эти дни не ожидается. К концу месяца снова потеплеет до +8...+10 градусов днем, но ненадолго", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на ноябрь 2021

Ноябрь в Украине начнется с холодных дождей, которые со временем перейдут в дожди со снегом.

"К конце первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы. Днем температура будет около ноля или чуть выше", - прогнозирует народный синоптик.

В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает. Второй снег ожидается 24-25 ноября, он может задержаться до зимы, так как в 20-числах небольшие морозы вернутся. В целом, до конца ноября продержится морозная погода без осадков.

Отметим, народный синоптик Леонид Горбань в своих расчетах использует старинную методику, а именно Брюсов календарь, учитывающий влияние на погоду расположения планет Солнечной системы.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

В последние выходные лета в Украине температура повысится в западных и северных областях до 25−28 выше нуля. С 1 сентября в Украине ожидается снижение температуры до +15...+20 градусов, прогнозирует заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

В свою очередь, синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала рассказала, что, по предварительным прогнозам, погода в Украине 1 сентября в большинстве областей будет теплой. Температуры будут колебаться в пределах +25... +30 градусов. Немного прохладнее будет только на Западе – там ожидается +22... +24 градуса.

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