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Похолодание и дожди в Украине ненадолго: в Гидрометцентре пообещали возвращение жары

26 августа 2021, 07:26
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До 29 августа включительно в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами, прогнозирует синоптик.

непогода
Сегодня в ряде областей Украины пройдут дожди, местами – ливни / Фото мэрии Одессы

В Украину пришло похолодание – в некоторых регионах температура воздуха ночью опустилась до +10 градусов. Но это снижение температуры не будет продолжительным. Уже в ближайшие выходные может вернуться летняя жара, хотя на Юге страны не исключены шквалы и град.

Погода на сегодня

Как свидетельствует прогноз погоды от Укргидрометцентра, в четверг, 26 августа, в ряде областей Украины пройдут дожди, местами – ливни. Так, синоптик прогнозирует осадки на Севере Украины, а также в Винницкой, Черкасской и Одесской областях. По всей стране будет небольшая облачность.

Холоднее всего сегодня в западных и северных регионах - столбики термометров поднимутся до +17°...+22°, а теплее всего будет на Востоке и Юге – там воздух прогреется до +27°...+31°.

Погода в Киеве сегодня будет облачной, ожидается ливень. Температура воздуха ночью +12°, днем +17°.

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Погода в Украине 26 августа 2021 / meteo.gov.ua

Почему в Украине похолодало

Синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала рассказала в интервью изданию Obozrevatel, что похолодание связано с циклоном, который пришел с северо-запада и запада и принес более холодный воздух.

В ближайшие дни синоптическую ситуацию в стране также будут определять циклоны. Пройдут локальные грозовые дожди, местами ожидается град и шквалы, в частности, в отдельных центральных районах Одесской и Николаевской областей.

До 29 августа включительно в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Но температуры будут отличаться. Сейчас похолодание ощутимо на Западе, Севере, в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории Украины температура воздуха колеблется в пределах +24... +30 градусов. В западных и северных районах Винницкой и Черкасской областей в ближайшие дни будет +17... +23 градусов.

Погода в Украине на выходных изменится

28-29 августа в Украину начнет поступать более теплый воздух, температура несколько повысится.

Погода в Киеве станет более летней, в субботу-воскресенье столбики термометров поднимутся до +25... +27 градусов.

28 августа в Украине преимущественно без осадков. Лишь на Западе и Севере ночью местами пройдут дожди.

Жара вернется 1 сентября

С началом следующей недели вновь возможны колебания температуры, но начало учебного года может быть достаточно теплым.

По предварительным прогнозам, погода в Украине 1 сентября 2021 в большинстве областей будет теплой. Температуры будут колебаться в пределах +25... +30 градусов. Немного прохладнее будет только на Западе – там ожидается +22... +24 градуса.

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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

К концу века средняя температура воздуха в арктических широтах может вырасти на 8-10 градусов по сравнению с современным периодом. При таких условиях таяние арктических ледников просто неизбежно. Практически все побережья всех материков будут очень страдать от повышения уровня Мирового океана, заявила климатолог Вера Балабух. Проблемы не минуют и Украину.

Главный народный синоптик страны Леонид Горбань рассказал о погоде на осень 2021 года. Так, в сентябре украинцев ждет еще 10 теплых дней. Но затем пойдут дожди и похолодание. Октябрь будет сухим, но с ночными морозами. В ноябре же, по словам синоптика, холода продолжатся. Также ожидаются осадки, в том числе ранний снег.

Горбань также добавил, что зима 2021 года в Украине будет, вероятно, холодной – в декабре возможны сильные морозы и ледяные дожди уже в первой декаде месяца. А во второй - ожидаются небольшие снегопады.

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