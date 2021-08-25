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Грозы и значительное похолодание: в Украине сегодня изменится погода

25 августа 2021, 08:19
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Холоднее всего 25 августа будет на Западе Украины, теплее всего - в южных областях, говорит прогноз погоды.

ливень, гроза, дождь, погода
Погода в Киеве сегодня ухудшится / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в среду, 25 августа, будет отличаться в разных регионах Украины. На части территории страны сегодня будет тепло и солнечно, а ряд областей накроют дожди с грозами.

Прогноз погоды Украинского гидрометцентра свидетельствует, что осадки в среду днем ожидаются в семи областях - в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской. Ветер южный, 5-10 м/с. Кроме того, температура воздуха ночью опустится до +10 градусов.

На остальной территории страны сегодня сухо, облачно, в нескольких областях выглянет солнце.

Холоднее всего будет на Западе Украины. Температура воздуха днем составит лишь +17...+19 градусов, ночью похолодает до +10... +12 градусов.

Теплее всего сегодня будет на Юге страны. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях воздух прогреется до +28...+29 градусов днем, ночью столбики термометров опустятся до +15...+17 градусов.

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Погода в Киеве 25 августа будет пасмурной. Дождь с грозой синоптик прогнозирует и днем, и ночью. Температура воздуха в столице днем +20...+22 градуса, ночью - от +14 до +16 градусов.

Прогноз погоды на 25 августа 2021 / meteo.gov.ua

Из-за грозы в Киеве объявлен первый уровень опасности, желтый. Как правильно вести себя во время грозы и сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра надо спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • следует избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Главный народный синоптик страны Леонид Горбань рассказал о погоде на осень 2021 года. Так, в сентябре украинцев ждет еще 10 теплых дней. Но затем пойдут дожди и похолодание. Октябрь будет сухим, но с ночными морозами. В ноябре же, по словам синоптика, холода продолжатся. Также ожидаются осадки, в том числе ранний снег.

Горбань также добавил, что зима 2021 года в Украине будет, вероятно, холодной – в декабре возможны сильные морозы и ледяные дожди уже в первой декаде месяца. А во второй - ожидаются небольшие снегопады.

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