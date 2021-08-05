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Снег в ноябре и сильные морозы: синоптики дали прогноз на осень

5 августа 2021, 02:16

Октябрь в Украине прогнозируется солнечным и без осадков.

Погода
Погода в Украине на осень 2021 / pixabay

Погода в Украине осенью 2021 будет холодной. По прогнозам синоптиков, снег пойдет уже в ноябре, а температура воздуха опустится до -2 градусов.

Согласно прогнозу на сайте World-weather в сентябре начнется постепенное похолодание, но без дождей. К концу месяца температура воздуха опустится с +26 до +18 градусов днем, ночью будет минимум +12 градусов.

Октябрь в Украине прогнозируется солнечным и без осадков. Температура воздуха днем в среднем ожидается +22... +25 градусов, ночью похолодает до +12.

В ноябре будет преимущественно облачно, к концу месяца возможен снег, а температура воздуха опустится до +3 градусов днем. Ночью возможны заморозки до -2 градусов.

Согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в сентябре украинцев ждет еще 10 теплых дней. Но затем пойдут дожди и похолодание. По его словам, октябрь будет сухим, но с ночными морозами. Также возможны сильные дожди в конце месяца. В ноябре холода продолжатся, ожидаются осадки, в том числе ранний снег.

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Горбань также добавил, что зима 2021 года в Украине будет, вероятно, холодной – в декабре возможны сильные морозы и ледяные дожди уже в первой декаде месяца. А во второй ожидаются небольшие снегопады.

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"К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами. Январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на Старый новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет. Февраль также окажется лютым, особо сильные морозы – во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны", – рассказал синоптик.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

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