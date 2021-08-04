Готовимся к худшему: в Украину несется опасная погода из Европы

Погода в Укарине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет с дождями и грозами. Температура воздуха 5 августа немного снизится, будет в среднем +27 градусов.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице, осадки в нашей стране будут сопровождаться шквалами. Такая погода идет к нам из Европы.

"Грозы 5 августа будут греметь в Германии, в Центральной Европе, достигнут Хорватии, придут в Украину. В западных областях, на севере и местами в центральной части Украины кратковременные дожди и грозы предполагаются местами, будут сопровождаться шквалами", - предупредила Диденко.

Также синоптик сообщила, где удержится сухая погода, несмотря на осадки в других частях страны.

"На Востоке, Юге и в восточных районах Центра (Днепр с районами, область) удержится сухая жаркая погода с температурой воздуха от +28 до +33 градусов. На севере и в большинстве центральных областей ожидается завтра от + 25 до +29 градусов, в западной части от +22 до +27 градусов", - отметила эксперт.

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В Киеве 5 августа, в четверг, ожидается дождь.

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"В Киеве в четверг пройдет дождь, прогремит гроза. Максимальная температура воздуха составит +26, +27 градусов.

В пятницу дождь может измениться серьезным ливнем в сочетании с шквалом. Температура воздуха в Украине в ближайшее время будет колебаться в незначительных пределах, с Востока и Юга жара уходить пока не хочет", - резюмировала Диденко.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Напомним, ранее прогнозировалось, что уже к 2100 году Украина станет похожей по климату на Австралию, такое мнение озвучивают ученые и климатологи.

Как утверждает руководитель постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой, в этом веке климат в Украине будет становиться теплее и засушливее. Территория будет постепенно ставать похожа на пустыню с юго-востока на северо-запад.

Это принесет с собой сухое и жаркое лето. Долгие засушливые периоды будут чередоваться с короткими, но сильными ливнями.