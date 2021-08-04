УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Готовимся к худшему: в Украину несется опасная погода из Европы

4 августа 2021, 16:59

Синоптик сообщила, где удержится сухая погода, несмотря на осадки в других частях страны.

Погода
Погода в Укарине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет с дождями и грозами. Температура воздуха 5 августа немного снизится, будет в среднем +27 градусов.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице, осадки в нашей стране будут сопровождаться шквалами. Такая погода идет к нам из Европы.

"Грозы 5 августа будут греметь в Германии, в Центральной Европе, достигнут Хорватии, придут в Украину. В западных областях, на севере и местами в центральной части Украины кратковременные дожди и грозы предполагаются местами, будут сопровождаться шквалами", - предупредила Диденко.

Также синоптик сообщила, где удержится сухая погода, несмотря на осадки в других частях страны.

"На Востоке, Юге и в восточных районах Центра (Днепр с районами, область) удержится сухая жаркая погода с температурой воздуха от +28 до +33 градусов. На севере и в большинстве центральных областей ожидается завтра от + 25 до +29 градусов, в западной части от +22 до +27 градусов", - отметила эксперт.

Реклама

В Киеве 5 августа, в четверг, ожидается дождь.

Читайте такжеСтанет невыносимо жарко: климатолог призвала готовиться к пеклу в Украине

"В Киеве в четверг пройдет дождь, прогремит гроза. Максимальная температура воздуха составит +26, +27 градусов.

В пятницу дождь может измениться серьезным ливнем в сочетании с шквалом. Температура воздуха в Украине в ближайшее время будет колебаться в незначительных пределах, с Востока и Юга жара уходить пока не хочет", - резюмировала Диденко.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Напомним, ранее прогнозировалось, что уже к 2100 году Украина станет похожей по климату на Австралию, такое мнение озвучивают ученые и климатологи.

Как утверждает руководитель постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой, в этом веке климат в Украине будет становиться теплее и засушливее. Территория будет постепенно ставать похожа на пустыню с юго-востока на северо-запад.

Это принесет с собой сухое и жаркое лето. Долгие засушливые периоды будут чередоваться с короткими, но сильными ливнями.

погода прогноз погоды Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Готовимся к худшему: в Украину несется опасная погода из Европы». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Jerry Heil разделась и свела с ума поклонником горячими фото с дикого безлюдного пляжаJerry Heil разделась и свела с ума поклонником горячими фото с дикого безлюдного пляжа Первые признаки беременности – когда и на что обращать вниманиеПервые признаки беременности – когда и на что обращать внимание Беременность и сон – к чему снится беременность: толкование по сонникуБеременность и сон – к чему снится беременность: толкование по соннику Дорога Украины в НАТО и ЕС в обмен на СП-2: США и Европа приняли мощное решение в поддержку КиеваДорога Украины в НАТО и ЕС в обмен на СП-2: США и Европа приняли мощное решение в поддержку Киева Не медузы и не комары: на украинский курорт налетела новая напастьНе медузы и не комары: на украинский курорт налетела новая напасть

Последние новости

17:12

Самый вкусный домашний майонез: простой пошаговый рецепт за 10 минут

17:09

В Харькове на миллионной взятке погорел глава облсовета: САП вручила подозрение

17:07

Беременность и сон – к чему снится беременность: толкование по соннику

16:59

Готовимся к худшему: в Украину несется опасная погода из Европы Видео

16:43

Повышает риск сердечного приступа на 18%: от какого продукта рекомендуют отказаться медики Видео

Реклама
16:34

Телеканал Плюсплюс празднует 9 лет

16:32

Показал все свои "прелести": в Виннице мужчина снял трусы перед копами Видео

16:15

Михаил Поплавский посвятил мощний клип "Батько" своему отцу и всем отцам Украины Видео актуально

16:05

Скроллите телефон несмотря на усталость: психологи поставили диагноз Видео

15:35

Беленюк расплакался и сделал признание после победы на Олимпиаде-2020 в Токио Видео

15:18

Четвертая медаль за день: Ирина Коляденко выиграла "бронзу" для Украины на Олимпиаде-2020 Видео

15:10

В Украине металлургические компании начали вкладывать в экологические проекты: СМИ назвали суммы

15:09

Инициатор первого митинга на Евромайдане Мустафа Найем получил должность в Кабмине

15:06

Еще одна сенсация в Токио: украинки Федина и Савчук завоевали "бронзу" в синхронном плавании Видео

15:06

Устали после еды? Пять потенциальных причин и способов предотвратить это от экспертов по питанию Видео

15:03

"Большая стройка" Зеленского ко Дню Независимости восстановит фасад Академии Чайковского на Майдане

14:48

Кабмин уволил одного из главных соратников Авакова Антона Геращенко

14:44

Жан Беленюк выиграл для Украины первое олимпийское золото Видео

14:31

"Едва не умерла в воде": на Николаевщине подростки на пляже спасли от смерти женщины Видео

14:27

Maruv призналась, когда устраивает концерт в Киеве и тур по Украине

Реклама
14:12

Скандал с Тимановской и ее "возвращением" в Минск: атлетка в последний момент не полетела в Польшу

14:09

"Серебро" для Украины: Насибов сотворил сенсацию на Олимпиаде-2020 Видео

14:06

Чистильщик организма №1: в каком виде свекла максимально полезна и для кого она опасна Видео

13:40

Ученые узнали, сколько кофе в день убивает мозг Видео

13:38

Заглотнул сверток с каннабисом: во Львове суд выписал 9 лет тюрьмы патрульным из-за смерти парня

13:35

"Мы обязательно победим": после скандала с Тимановской спортсмены спасаются бегством из Беларуси

13:28

Ребенок висел над балконом: в Первомайске мужчина хотел избавиться от малыша и угрожал его выбросить Фото Видео

13:18

Симптомы заболевания печени: восемь ранних признаков цирроза, которые нельзя игнорировать Видео

12:51

Больницы Мариуполя и Покровска получили кислород от Метинвеста: больные COVID-19 смогут дышать

12:49

Спасатели срочно эвакуируют население и туристов: Европу охватили масштабные пожары Фото Видео

12:37

Когда День Независимости в 2021 году: сколько будут отдыхать украинцы

12:34

Мероприятия по случаю 30-летия Независимости Украины готовятся уже почти год – Кирилл Тимошенко

12:31

Вышел полноценный трейлер гендерно и расово нейтральной Золушки Видео

12:26

Чудесное спасение: на Тернопольщине бабушка выпала с 5-го этажа и повисла на веревках для белья Видео

12:06

15 лет тюрьмы за боевую гранату: в полиции рассказали детали захвата Кабмина ветераном АТО

11:52

На Кабмин напал ветеран АТО: что известно о мужчине с гранатой Видео

11:44

Сильная магнитная буря испортит конец недели: как пережить Видео

11:30

Мужчина ворвался с гранатой в Кабмин и угрожал взорвать: террориста задержали Видео

11:29

Хаотичные удары и настоящая борьба: в метро Киева два пассажира подрались на эскалаторе Видео

10:37

"Всех сдаете в обмен на свободу": Богдан предложил Чаусу защиту в суде Видео

Реклама
10:26

Текла грязная вода по асфальту: в Киеве бездомная стирала белье прямо возле вокзала Видео

10:21

Без шантажа и повышенных тонов: в МИД назвали масштабный сценарий встречи Зеленского и Байдена Видео

10:21

Первый звонок 2021 в Украине: когда и как дети будут учиться в условиях эпидемии, расписание каникул

10:09

Налетит мощный ураган и град: в Украине объявлено штормовое предупреждение Видео

10:03

Можно ли есть яйца каждый день: врачи расставили все точки над "i" Видео

10:00

В Киеве пьяный мужчина сжег кафе, в котором ему не понравилось обслуживание

09:28

Для украинцев пересчитают пенсии: кому положена надбавка в 800 гривен Видео

09:25

Зверски издевался и сбежал: в Запорожской области мужчина на скорости задавил свою жену Видео

09:18

Вспышка COVID-19 в сентябре-октябре и карантинные штрафы: в СНБО предупредили об опасности Дельты Видео

09:07

Коронавирус в Украине укрепляет позиции: за сутки выявлено 984 новых случая заражения вирусом

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять