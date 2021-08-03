Арктические морозы, пустыни и вечные торнадо: Украине предрекли опасную погоду и смену климата

Погода в Украине будет опасной / pixabay

Уже к 2100 году Украина станет похожей на Австралию, такое мнение озвучивают ученые и климатологи.

Как написал на своей странице в Facebook глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой, в этом веке климат в Украине будет становиться теплее и засушливее. Территория будет постепенно ставать похожа на пустыню с юго-востока на северо-запад.

Это принесет с собой сухое и жаркое лето. Долгие засушливые периоды будут чередоваться с короткими, но сильными ливнями.

"Хотя зимы в Украине в целом потеплеют, следует готовиться к "температурным качелям". Периодически к нам будут поступать аномальные похолодания из Арктики с сильными снегопадами. Вместе с тем долговременных снежных периодов будет становиться меньше", - отмечает Константин Яловой.

По его словам, чрезвычайные погодные явления станут привычными для украинцев. Засуха и сильные ветры будут вызывать пыльные бури. Непредсказуемый климат приведет к увеличению частоты и интенсивности других аномалий: пожаров, засух, торнадо, ураганов, сильных осадков.

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"Из-за климатических изменений большинство знаменитых украинских черноземов превратится в зону "рискованного земледелия". О сое и кукурузе, основных экспортных культурах, придется забыть. Новые условия позволят успешно выращивать только пшеницу и подсолнухи", - отмечает он.

Изменение условий существования приведет к миграции флоры и фауны. Уже сейчас к нам переселились невиданные до этого розовые пеликаны, шакалы и степные лисы из Центральной Азии. А совсем скоро фауну Украины могут пополнить новые виды ядовитых змей, сухопутные черепахи, много насекомых и птиц.

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"Сценарий, при котором возможны описанные климатические изменения, предполагает, что к 2100 году общая температура планеты вырастет на 2-2,5 градусов. Это наиболее вероятный из прогнозов. Однако, если человечество будет противодействовать глобальному потеплению не достаточно активно, есть риск пессимистического сценария. Если средняя температура поднимется на 3-4 градуса, Украина достаточно быстро рискует превратиться в пустыню", - пишет чиновник по экологии.

Как ранее сообщал Главред, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.