Засухи как в Испании или в Израиле: эксперты дали мрачный прогноз по изменению украинского климата

Эксперты дали мрачный прогноз по изменению украинского климата / Reuters

Дикие звери, растения, явления и болезни ‒ все это принесут в Украину новые изменения климата в ближайшие 50-100 лет. Именно такой прогноз опубликовал портал BBC News Украина со ссылкой на климатологов.

В норме температура тела человека 36,6. добавьте один градус и это уже 37,6. то есть вы начинаете болеть. Наша климатическая система уже в состоянии заболевания и начинает выдавать нам различные аномалии", - объясняет климатолог Светлана Бойченко.

Эксперты сходятся на том, что к 2100 году средняя температура на Земле вырастет не более чем на два-два с половиной градуса. Есть и совсем пессимистичный сценарий, который также выглядит реальным, ‒ температура к 2100 году вырастет на три-четыре градуса. При наиболее вероятном сценарии, в ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим, прогнозируют эксперты.

Высокотемпературные, сухие воздушные массы будут поступать из бывших степей Прикаспия, которые превращаются в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока Украины на северо-запад.

"Сначала ливень, а потом жара. В таких условиях начинаются засухи, ведь даже когда выпадают дожди, сухие почвы не могут их принять. Такие почвы, как стекло, вода по ним только стекает", ‒ объясняет Бойченко

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Еще один побочный эффект сухой земли и обильных ливней - регулярные наводнения и подтопления, прогнозирует известный ученый-климатолог Вера Балабух.

"Из-за жары в атмосферу попадает больше влаги, облака становятся более мощными, осадки более интенсивными", - объясняет она.

Зимы в целом также станут несколько теплее, но из-за атмосферной разбалансировки в Украину периодически будут поступать аномальные похолодания из Арктики с сильным снегом и морозами.

Эксперты не могут точно спрогнозировать, насколько изменится в Украине климат, но сходятся на том, что летом он станет практически средиземноморским. В зависимости от осадков, либо более влажная Италия / Греция, либо засушливая Испания / Израиль.

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Напомним, ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.