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Пустыня все ближе: Украине предрекли глобальное изменение климата

1 июня 2021, 22:24
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Нынешнее лето также может побить тепловые рекорды.

Погода, климат,
Климат в Украине изменился / pixabay

Погода в Украине в начале лета будет холодной и дождливой. Как сообщают синоптики, в июне ждать жарких дней не следует, а потеплеет только в июле.

"В настоящее время с севера и северо-востока зашел более прохладный воздух, поэтому температуры снизились. Обычно в июле и августе у нас температуры по Украине очень часто достигают +30 и даже выше градусов", - рассказала синоптик Укргидрометцентра Александра Хала передает Украина 24.

Ученые считают основными причинами нестабильной погоды глобальное потепление и изменения климата. Они уверяют, что климат в стране изменился, вскоре выращивать экзотические фрукты, вроде арбузов или бананов, можно будет в Киеве, а Херсон может вообще превратиться в пустыню.

"Сегодняшний климат Киева - это климат Николаева и Херсона времен моего детства. Полесье, которое всю жизнь было болотом - высохло. За буквально 20-30 лет все нынешние украинские степи в пределах одного поколения могут стать такими Олешковскими песками", - рассказал директор Национального антарктического центра Евгений Дикий.

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Нынешнее лето также может побить тепловые рекорды, прогнозируют до +40 тепла. И очевидно оно снова сдвинется и продлится как минимум до октября.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Подробный прогноз погоды на лето 2021 дал народный синоптик Леонид Горбань. Он подчеркнул, что летом в Украине погода будет на любой вкус.
  • Погода в Украине нынешним летом, согласно прогнозам, не будет существенно отличаться от прошлогодней. Но первый месяц лета будет достаточно холодным.
  • Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, стоит ли ждать в Украине жаркого лета в 2021 году.
погода климат Погода в Украине
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