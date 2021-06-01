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Украину накроет адская жара и опасная аномалия летом

1 июня 2021, 20:05
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Синоптики прогнозируют в Украине аномальную жару.

Погода
Лето в Украине будет адское / pixabay

Лето в Украине в 2021 году будет очень жаркий и с аномалиями. По прогнозу синоптиков, самым жарким месяцем в Украине будет июль.

Как уточняют в Укргидрометцентре, без дождей, гроз и даже ураганов с торнадо не обойтись.

А вот потепление в Украине придет после первой декады июня.

Июнь начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. До 11 числа среднесуточная температура воздуха составит +28...+32 градуса. В середине месяца некоторые регионы охватит похолодание. В частности, Север. Прогнозируют до +22...+24 градуса.

На Юге, как всегда, будет жарко. Среднемесячная температура составит + 29...+ 31 градус. Хотя от 15 до 24 июня на несколько дней станет холоднее.

В целом июнь будет несколько прохладнее, чем в прошлом году. В Укргидрометцентре отметили, что возможны даже легкие заморозки. Хотя есть дни, когда обещают чуть ли не + 40.

Погода в июле будет стабильнее, чем в июне. Дневная температура воздуха в большинстве регионе составит +27...+32 градуса. На Востоке и Юге, конечно, будет более жарко. В течение месяца там будет больше, чем +30 градусов.

Хотя во втором месяце лета будет больше осадков, чем в первом. Например, мощные дожди возможны в начале июля, в десятых числах и конце месяца. Общее количество осадков в июле будет достигать 45 – 50 миллиметров.

Третий месяц лета - август начнется со значительной жары. Столбики термометров будут держаться на уровне + 33...+35 градусов. Хотя постепенно к концу августа температура воздуха будет снижаться.

Дождей в августе обещают не так много, на Востоке они будут небольшими и кратковременными. Хотя в других регионах прогнозируют более обильные осадки.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Подробный прогноз погоды на лето 2021 дал народный синоптик Леонид Горбань. Он подчеркнул, что летом в Украине погода будет на любой вкус.
  • Погода в Украине нынешним летом, согласно прогнозам, не будет существенно отличаться от прошлогодней. Но первый месяц лета будет достаточно холодным.
  • Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, стоит ли ждать в Украине жаркого лета в 2021 году.

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