Украину затопит и налетит опасный мощный шторм

Мощнейшие ливни будут затапливать Украину три дня подряд.
Погода в Украине в начале лета принесет нам мощные ливни, грозы, порывы ветра в ряд областей.
Как сообщает синоптики Укргидрометцентра, особенно достанется югу, востоку и части центра. В некоторых регионах дожди будут полоскать три дня подряд.
"1 июня в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - пишут синоптики.
1 июня сильные дожди ожидаются на востоке, юге и в центре. Остальным областям повезет - будет сухо и даже с солнцем. Температура 1 июня +14 +19, на востоке до +23 градусов. Ночью похолодает до +5 +10, на юге и востоке +11+15.
В Киеве осадки завтра маловероятны, но прохладно - от +14 до +16 днем и +5+7 ночью.
2 июня осадки уже по всей стране, но самые сильные снова на юге, востоке и в части центра. Температура существенно не изменится днем, а ночью станет немного теплее.
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В Киеве +15 +17 днем, +9 +11 ночью, пасмурно и дождь.
3 июня Украину ждет похожая синоптическая ситуация, но на западе и севере немного потеплеет.
В Киеве +18+20 днем, ночью +9+11, дождь.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Подробный прогноз погоды на лето 2021 дал народный синоптик Леонид Горбань. Он подчеркнул, что летом в Украине погода будет на любой вкус.
- Погода в Украине нынешним летом, согласно прогнозам, не будет существенно отличаться от прошлогодней. Но первый месяц лета будет достаточно холодным.
- Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, стоит ли ждать в Украине жаркого лета в 2021 году.