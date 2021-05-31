Украину затопит и налетит опасный мощный шторм

Погода в Украине будет опасной 1 июня / pixabay

Погода в Украине в начале лета принесет нам мощные ливни, грозы, порывы ветра в ряд областей.

Как сообщает синоптики Укргидрометцентра, особенно достанется югу, востоку и части центра. В некоторых регионах дожди будут полоскать три дня подряд.

"1 июня в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - пишут синоптики.

1 июня сильные дожди ожидаются на востоке, юге и в центре. Остальным областям повезет - будет сухо и даже с солнцем. Температура 1 июня +14 +19, на востоке до +23 градусов. Ночью похолодает до +5 +10, на юге и востоке +11+15.

В Киеве осадки завтра маловероятны, но прохладно - от +14 до +16 днем и +5+7 ночью.

2 июня осадки уже по всей стране, но самые сильные снова на юге, востоке и в части центра. Температура существенно не изменится днем, а ночью станет немного теплее.

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В Киеве +15 +17 днем, +9 +11 ночью, пасмурно и дождь.

3 июня Украину ждет похожая синоптическая ситуация, но на западе и севере немного потеплеет.

В Киеве +18+20 днем, ночью +9+11, дождь.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: