Синоптики назвали дату долгожданного потепления в Украине

Когда в Украине потеплеет / pixabay

Погода в Украине скоро порадует потеплением. Согласно предварительному прогнозу синоптиков, столбики термометров покажут высокие значения уже к следующим выходным - 5-6 июня.

Но следующая рабочая неделя будет прохладной, местами пасмурной и дождливой.

Судя по прогнозу Gismeteo на десять дней, с 31 мая по 2 июня в столице будет +14+15, а на повышение температура пойдет лишь с 3-го числа +18, 5-8 июня +20 +22, но ожидаются грозы.

В Украинском гидрометцентре рассказали, что будет с погодой 31 мая и 1 июня.

Так, последний день весны будет с сильными дождями на западе и юге, остальные регионы осадки обойдут стороной. Температура в понедельник +14+19, на востоке и юге +20+24 градуса.

А Киеве 31 мая +15 +17, осадки маловероятны. Ночью +8 +10 градусов.

1 июня станет еще прохладнее - уже по всей стране. Температура будет +12 +16, на востоке и юге до +19 градусов.

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Дожди и грозы ожидаются в центре, на юге и востоке, на остальной территории - пасмурно, но вероятность осадков ниже. Кроме того, похолодает и ночью (+4 +7), на юго-востоке +9 +14.

В Киеве 1 июня +13 +15 днем, +4 +6 ночью, пасмурно, без серьезных осадков.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: