Синоптики назвали дату долгожданного потепления в Украине

Рабочая неделя будет прохладной, местами пасмурной и дождливой.
Погода в Украине скоро порадует потеплением. Согласно предварительному прогнозу синоптиков, столбики термометров покажут высокие значения уже к следующим выходным - 5-6 июня.
Но следующая рабочая неделя будет прохладной, местами пасмурной и дождливой.
Судя по прогнозу Gismeteo на десять дней, с 31 мая по 2 июня в столице будет +14+15, а на повышение температура пойдет лишь с 3-го числа +18, 5-8 июня +20 +22, но ожидаются грозы.
В Украинском гидрометцентре рассказали, что будет с погодой 31 мая и 1 июня.
Так, последний день весны будет с сильными дождями на западе и юге, остальные регионы осадки обойдут стороной. Температура в понедельник +14+19, на востоке и юге +20+24 градуса.
А Киеве 31 мая +15 +17, осадки маловероятны. Ночью +8 +10 градусов.
1 июня станет еще прохладнее - уже по всей стране. Температура будет +12 +16, на востоке и юге до +19 градусов.
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Дожди и грозы ожидаются в центре, на юге и востоке, на остальной территории - пасмурно, но вероятность осадков ниже. Кроме того, похолодает и ночью (+4 +7), на юго-востоке +9 +14.
В Киеве 1 июня +13 +15 днем, +4 +6 ночью, пасмурно, без серьезных осадков.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Подробный прогноз погоды на лето 2021 дал народный синоптик Леонид Горбань. Он подчеркнул, что летом в Украине погода будет на любой вкус.
- Погода в Украине нынешним летом, согласно прогнозам, не будет существенно отличаться от прошлогодней. Но первый месяц лета будет достаточно холодным.
- Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, стоит ли ждать в Украине жаркого лета в 2021 году.