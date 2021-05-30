От пекла до потопа: синоптик рассказала о погодном феномене летом

В Украине прогнозируют аномальную жару летом / Reuters

В Украине лето 2021 ожидается теплым, вместе с тем вероятен дефицит осадков, рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Она прогнозирует преобладание антициклональных погодных условий, которые будут способствовать малому числу дождей, что может вызвать дефицит осадков в восточных областях, пишет Апостроф.

В то же время синоптик не исключила активного перемещения атмосферных фронтов и циклонов, что повлечет за собой мощные ливни, шквалы, грозы и град.

"То есть эти явления будут характерны как всегда для этого периода. У нас отмечается тенденция, когда возрастает продолжительность бездождевого периода, а потом когда проходят осадки, они имеют очень интенсивный характер. И когда за несколько часов выпадает месячная норма осадков, то это может приводить к подтоплениям и наводнениям. То есть риск таких явлений в этом году сохраняется", - пояснила она.

Когда ждать адской жары летом 2021

Эксперт указала на то, что наиболее высокие температуры у нас характерны для июля и первой половины августа, поэтому именно этот период может быть наиболее жарким за все лето.

Что касается аномальной жары (выше 30 градусов тепла), то такая вероятность этим летом, по словам синоптика, сохраняется.

"По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, вероятность того, что температура будет выше нормы в Украине, составляет 50-60%. Сохраняется вероятность, что в отдельные периоды лета у нас будет сохраняться аномально высокая температура", - добавила Балабух.

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Прогноз погоды на лето 2021:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.

Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.