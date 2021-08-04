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Жара, дожди и грозы: какой и где будет погода в Украине в начале августа

4 августа 2021, 08:35
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Как прогнозируют украинские синоптики, на погоду в Украине в начале августа довольно заметно повлияют лесные пожары в Турции, Греции и Италии.

Гроза
Какой и где будет погода в Украине в начале августа / УНИАН

Погода в Украине в начале августа (вплоть до конца первой недели) будет жаркой, но с дождями и грозами. На нее повлияют лесные пожары в Турции, Греции и Италии. Столбики термометров покажут минимум +13, а максимум +34 градуса, объяснили в Украинском гидрометцентре.

Как говорят синоптики, из-за пожаров погода становится более неустойчивой и сложной в прогнозировании. Так, в среду, 4 августа, в стране будет преимущественно солнечно.

Осадки прогнозируются только в западных регионах Украины. Несмотря на дневную температуру воздуха до +31 градуса, ночью похолодает до +13.

В четверг, 5 августа, погода практически не изменится. Дожди продолжат лить на западе Украины, но потеплеет. Максимальную отметку столбики термометров покажут на востоке страны. К примеру, в Луганской, Харьковской, Донецкой, Запорожской областях днем ожидается +32 - +33 градусов.

В пятницу, 6 августа, дожди с грозами распространятся на север страны и Одесскую область. При этом будет тепло до +29 градусов. На всей остальной территории страны осадки не прогнозируют, а жара до +33 не отступит.

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Напомним, ранее прогнозировалось, что уже к 2100 году Украина станет похожей по климату на Австралию, такое мнение озвучивают ученые и климатологи.

Как утверждает руководитель постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой, в этом веке климат в Украине будет становиться теплее и засушливее. Территория будет постепенно ставать похожа на пустыню с юго-востока на северо-запад.

Это принесет с собой сухое и жаркое лето. Долгие засушливые периоды будут чередоваться с короткими, но сильными ливнями.

синоптик Погода в Украине
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