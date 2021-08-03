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Синоптики пояснили, как влияют пожары в Турции на погоду в Украине

3 августа 2021, 19:10

Катастрофические пожары в Турции, Греции и Италии также влияют на погоду, она становится все более неустойчивой.

Пожары на территории Турции, Греции и Италии влияют на погоду в Украине становится все более неустойчивой. Кроме того, горящие лесные массивы в этих странах осложняют прогнозирование, пишет Украинский гидрометеорологический центр.

"Катастрофические пожары в Турции, Греции и Италии также влияют на погоду, она становится все более неустойчивой и ее становится сложнее прогнозировать", - отмечается в сообщении.

Напомним, Турцию охватили массовые пожары. Горят множество лесов. Огонь близок к гостиницам из-за этого туристы идут ночевать на пляжи. По состоянию на 30 июля было известно о 4 жертвах огня и свыше полутора сотни потерпевших, 50 из которых госпитализированы в больницы.

В пятницу, 30 июля, Украина направила на помощь Турции два самолета ГСЧС. Отдыхающие утверждают, что в небе неустанно летают вертолеты и сбрасывают воду, пытаясь потушить огонь. Люди страдают от едкого дыма.

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Также ранее Главред писал, что Грецию из-за 40-градусной жары постигли массовые лесные пожары. Только за последние сутки в стране зафиксировано 46 очагов возгорания.

Укргидрометцентр лесной пожар новости Турции новости Греции
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