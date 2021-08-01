В Греции из-за мощных пожаров эвакуировали несколько сел, есть пострадавшие

В Греции вспыхнул пожар на острове

В Греции произошел масштабный лесной пожар на полуострове Пелопоннес - из-за пожара пришлось эвакуировать жителей пяти сел, а от огня пострадали восемь человек, пишет euronews.

Огонь на греческом Пелопоннесе вспыхнул в субботу вблизи города Патры, который за 200 километров до Афин. В воскресенье с огнем боролись около 300 спасателей, два самолета и пять вертолетов.

В результате лесных пожаров было уничтожено около 20 домов. Восемь человек госпитализировали с ожогами и поражением дыхательных путей.

Пожары вынудили греческие власти также эвакуировать приморский курорт Логгос. Около 100 жителей и туристов были эвакуированы в соседний город Эгио.

Напомним, Турцию охватили массовые пожары. Горят множество лесов. Огонь близок к гостиницам из-за этого туристы идут ночевать на пляжи. По состоянию на 30 июля было известно о 4 жертвах огня и свыше полутора сотни потерпевших, 50 из которых госпитализированы в больницы.

В пятницу, 30 июля, Украина направила на помощь Турции два самолета ГСЧС. Отдыхающие утверждают, что в небе неустанно летают вертолеты и сбрасывают воду, пытаясь потушить огонь. Люди страдают от едкого дыма.

Также ранее Главред писал, что Грецию из-за 40-градусной жары постигли массовые лесные пожары. Только за последние сутки в стране зафиксировано 46 очагов возгорания.