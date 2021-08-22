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Угроза реальна: климатолог рассказала, какие территории Украины рискуют уйти под воду

22 августа 2021, 07:02
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Практически все побережья всех материков будут очень страдать от повышения уровня Мирового океана, заявила Вера Балабух. Проблемы не минуют и Украину.

Подтопление Вилково
Вилково станет одним из первых районов Украины, который почувствует на себе повышение уровня Мирового океана / "Думская"

К концу века средняя температура воздуха в арктических широтах может вырасти на 8-10 градусов по сравнению с современным периодом. При таких условиях таяние арктических ледников просто неизбежно, как и повышение уровня Мирового океана. Об этом в интервью Главреду рассказала климатолог, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

"Есть такая закономерность, что повышение средней за год температуры на 1 градус приводит к увеличению теплого периода на 10 дней. То есть, если температура вырастет на 10 градусов, то в полярных широтах теплый период увеличится на три месяца", - объяснила эксперт.

В этих условиях практически все побережья всех материков будут очень страдать от повышения уровня Мирового океана.

"Но наиболее уязвимыми окажутся страны, которые находятся в Океании, то есть территории которых возникли за счет рифов – они могут быть затоплены. Уже сейчас есть случаи, когда люди вынуждены покидать острова, потому что они исчезают под толщей воды", - отметила Балабух.

По словам климатолога, если посмотреть на карту расположения больших городов, то, как правило, они находятся на побережьях океанов, и именно на побережьях проживает большинство населения нашей планеты.

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"Если будет подниматься уровень Мирового океана, именно эти места будут наиболее уязвимы и уйдут под воду. Это уже является большой проблемой", - отметила эксперт.

Что касается Украины, то Вилково в Одесской области станет одним из первых районов, который почувствует на себе повышение уровня Мирового океана, считает Балабух.

"Это – реальная угроза для очень многих регионов, в том числе и для Украины. У нас есть внутренние моря – Черное и Азовское. Вполне возможно поднятие уровня этих морей, и тогда под угрозой окажутся украинские побережья, особенно низменные части (где находятся лиманы). Они могут быть затоплены. Под угрозу попадают и наши порты, потому что это будет не просто повышение уровня океана, но и эрозия – разрушение всех берегов", - резюмировала Вера Балабух.

Как сообщал Главред, ранее климатолог Вера Балабух рассказала, что в Украине меняется продолжительность сезонов, и в дальнейшем эти процессы продолжатся. В частности, зимы станут короче, а число летних дней будет увеличиваться.

Изменения климата в Украине - о чем ранее писал Главред:

Из-за глобального потепления в Украине будет расти число экстремальных погодных явлений. При этом из-за особого географического положения, климат может стать как более влажным, так и более сухим. Такой прогноз озвучила представитель Межправительственной группы экспертов по изменению климата Светлана Краковская.

Эколог Евгения Засядько таже рассказала ТСН, к чему должны быть готовы украинцы уже в ближайшие десятилетия:

Известный биолог и теоретик экологии, доктор Стюарт Пимм выдал весьма пессимистический прогноз по поводу последствий от изменения климата в Украине. По его словам, климат в пределах Украины крайне уязвим для атмосферных явлений.

Эксперты ООН предрекли человечеству и Земле неминуемую глобальную катастрофу. Выбросы парниковых газов в результате деятельности человека являются причиной потепления примерно на 1,1 градуса по шкале Цельсия, говорят ученые.

viber
глобальное потепление Вилково новости Украины Погода в Украине Вера Балабух
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